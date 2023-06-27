國資委主任：中國經濟恢復態勢良好 提振全球信心

國資委主任張玉卓表示，中國經濟增長還面臨不少挑戰，希望以自身的確定性來應對全球經濟的不確定性，共同為全球增經濟增長做貢獻。

張玉卓今日（27日）在夏季達沃斯論壇上指出，今年以來中國經濟增長恢復態勢良好，雖然全球經濟增長面臨不少挑戰，但是中國這幾個月走得比較穩，一季度GDP增長4.5%，從目前的消費情況來看，增長在逐步恢復，從供給的角度來看，一些新技術和新產品增長速度比較快，比如新能源汽車、風電裝機增長速度都是相當快的，「所以從生產端也出現很多快速增長和高速增長的態勢。」

張玉卓還表示，中國經濟的恢復進程也為世界經濟復甦提振了信心，但是也應該看到中國經濟增長還面臨著不少的挑戰，主要表現在，從外貿來看，增長不及預期，「全球貿易增長前5個月的情況也不是非常樂觀，這跟很多因素有關係。」消費方面，消費熱點還不夠多，整個消費領域的增長不是非常高；此外，一些新興產業的「面」還不是足夠大。

張玉卓強調，中國特別希望通過世界經濟論壇這樣的交流平台，最大限度地和各方凝聚共識，來深化合作，以自身的確定性來應對全球經濟的不確定性，共同為全球經濟增長做貢獻。

責任編輯：陳俊賢