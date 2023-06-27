達沃斯論壇 | 李強談經濟 一文看懂四個重點

國務院總理李強今日（27日）在夏季達沃斯論壇發表演說。他稱，中國經濟今年回升向好的態勢較明顯，預計二季度增速快於一季度，全年有望實現5%左右的增長目標。他還指，對於經濟風險產業，風險企業的感知最敏感、企業最有發言權，政府不應越俎代庖。

經濟增速

李強表示，中國經濟今年回升向好的態勢較明顯，預計二季度增速快於一季度，全年有望實現5%左右的增長目標。

他還指，中國經濟總量不小，但人均水平不高，人民生活水平也不高，發展還不平衡不充分。中國正加快構建新發展格局，努力實現高質量發展，強調完全有信心有能力在一個較長的週期內，推動中國經濟在高質量發展的軌道上行穩致遠。

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推出舉措

李強說，將在擴大內需潛力、激活市場活力等方面推出更多更加務實有效的舉措，這些舉措正在發生效應。

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產業鏈風險

李強指，如果說在某個產業鏈上有風險，不能由政府或某一個組織說了算。對於經濟風險產業，風險企業的感知最敏感、企業最有發言權，政府不應越俎代庖。他還表示，堅決反對將經貿問題政治化，要共同維護全球產業鏈、供應鏈安全穩定暢通。

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經濟全球化

李強表示，中國願與全球企業家一道，堅定支持經濟全球化、堅定維護市場經濟、堅定支持自由貿易。

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責任編輯：尹航

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