以色列總理擬下月訪華 媒體：向美國傳達一訊息

以色列媒體報導，以色列總理內塔尼亞胡將於下月出訪中國，屆時將與中國國家主席習近平會面。他此行旨在向美國傳達訊息—以色列能找到其他外交機會。

《以色列時報》引述消息人士指，中以兩國領導人辦公室近日已就出訪安排進行深入聯繫，但耶路撒冷和北京方面均未公佈出訪計劃和日期。如成事，這將是內塔尼亞胡6年來再次到訪中國。以色列總理辦公室受詢時稱，「現階段不予置評」。中國駐特拉維夫大使館未立即回應確認請求。

報導引述消息人士稱，內塔尼亞胡此次中國行將向華盛頓傳遞一個訊息，以色列還可尋求其他外交機會，內坦亞胡不會靜心等候不可能到來的白宮邀約，他將開展平行的外交溝通管道。

該消息人士指，中國近期已深化在中東的參與，內塔尼亞胡必須為以色列的利益參與其中。同時，希望在中國幫助下推動與沙特的關係，此舉或將激怒華盛頓。

據悉，因以色列國內爆發反對政府司法改革計劃的抗議活動，拜登今年3月表示，短期內不會邀請內塔尼亞胡訪問白宮，並警告以色列「不能繼續」推動極具爭議的司法改革。

責任編輯：陳俊賢