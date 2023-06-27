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自嘲畢業即失業？內地大學生流行拍「躺平」畢業照

社會熱點 14:35 2023/06/27

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青年失業率居高不下，600萬青年仍為搵工頻撲的同時，過千萬畢業生又即將湧入勞動市場。這背景下，內地畢業生今年流行起一種前所未見風潮—以躺平（內地常用語，指不想為社會或人生奮鬥，具體表現包括不買樓、不結婚、低消費等）的方式來拍畢業照，作為對可能畢業即失業的自我嘲諷。

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這些近期在內地社交媒體上流行的畢業照，與過往常見畢業照有很大差別，有人四肢攤開，大字型地躺地面或長椅上，寓意人生徹底躺平；也有人在鏡頭前示意將畢業證書塞進垃圾桶，暗示大學學位已沒有以前的價值；有人更加是整個人站在垃圾桶裡，象徵意義不言而喻。

畢業即失業，是當前國內幾乎所有大學生最憂慮的事，這種憂慮令愈來愈多人主動延遲畢業，或者報讀研究所。一些人期望以在校生身分累積多些實習經驗，讓個人簡歷看起來更具競爭力；一些人則是打算避開這段經濟低迷的時期，待勞動市場興旺時，拿著更高的學歷投身社會。

這引起了另一個奇怪現像，研究生人數的大幅增加。以北京為例，今年碩博士畢業生的人數，就首次超過了大學畢業生。

但擁有碩博士學位亦不能保證就業，CNN近期訪問了一名叫李念（Li Nian）的博士畢業生，她原計劃畢業後直接工作，但提交了無數的履歷，仍無收到任何回覆。她也參加了學校的就業博覽會，結果「看到招聘人員將厚厚一疊的履歷扔進垃圾桶，因為他們不缺人」。她考慮再到海外升學，增加回國內求職的機會。

人社部本周宣布展開為期半年「高校畢業生等青年就業服務攻堅行動」，要求地方政府對登記失業的青年進行全面摸排，向他們提供政策宣介、職業指導、崗位推介等服務。政策中還包含15分鐘就業服務圈、推進「家門口」就業服務站等諸多名目的舉措。然而，該政策在社交媒體上受到不少質疑。

責任編輯：陳俊賢

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