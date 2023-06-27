住建部部長︰提高住房品質 探索房屋養老金制度

住建部部長倪虹表示，要探索建立房屋養老金制度，為房屋提供全生命周期安全保障；加快推動已售逾期難交付的住宅項目，完成建設交付，維護買樓市民合法權益。

內媒報道，倪虹周一（26日）會見中國銀行黨委書記、董事長葛海蛟時表示，房地產業發展要從解決「有沒有」轉向解決「好不好」，改變「高槓桿、高負債、高周轉」模式，開展現房銷售試點，推動房地產業向新發展模式平穩過渡。

他指出，要鼓勵引導金融機構參與城市建設和更新，推動打造宜居、智慧、韌性城市。要為人民群眾建造好房子，提高住房品質，探索建立房屋養老金制度，為房屋提供全生命周期安全保障。要抓住數字化轉型機遇，加快推進新型城市基礎設施建設，讓城市更聰明、更智慧。

什麼是房屋養老金制度？

其中，房屋養老金制度引發關注，據了解，房屋養老金是指住宅專項維修資金，是專項用於住宅共用部位、共用設施設備保修期滿後的維修和更新、改造的資金。

「通俗來說，房屋在後續使用中需要有持續的資金進行維護，就類似有養老金一樣可以對房屋進行全生命周期的維護。」易居研究院研究總監嚴躍進表示。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，過去20年間，建房子的速度快，難免存在質量的問題，現在，房子質量問題、維護的問題開始顯現，包括地下管線、房屋本體等。但同時，既有的房屋養老金可能不足，比如很多小區物業維修基金不足，需要金融資源進一步支持。

他認為，房屋維護得好，房價就能得到支撑，存量房貸的不良率也會保持在較低的水平。金融部門推進房屋養老金制度，也是為了更好地防範地產金融風險。

責任編輯：蒯宇澄

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