習近平晤新西蘭總理 指中國強調自立自強絕不閉關鎖國

國家主席習近平會見新西蘭總理希普金斯時稱，要不斷鞏固和深化中新全面戰略夥伴關係，繼續視對方為夥伴而不是對手，是機遇而不是威脅，鞏固好中新關係發展基礎，推動中新全面戰略夥伴關係行穩致遠。

中新續視對方為夥伴非對手

央視晚間新聞聯播援引習近平講話並指出，中國和新西蘭要共同倡導真正的多邊主義和自由貿易體系，實施好中新自由貿易協定升級版和區域全面經濟夥伴關係協定，推進貿易和投資自由化便利化，為對方企業在本國投資經營提供更好營商環境。雙方還可以保持溝通，共同幫助太平洋島國發展。

習近平指出，中國這麼大人口這麼多，只能把國家和民族發展放在自己力量的基點上。中國強調自立自強，絕不是閉關鎖國，，而是更好聯通國內市場和國際市場；將繼續大力推進高水平對外開放，更好依法保護外商投資權益。

希普金斯表示，新方高度重視發展對華關系，願同中方加強人員交往，持續擴大深化兩國經貿、教育、科技、人文等領域合作，共同實施好兩國自貿協定升級版。新方認為，認為分歧不應定義雙邊關係，重要的是坦誠交流、相互尊重、和而不同。

新西蘭總理辦公室公布的新聞稿指出，希普金斯還談到了中國在應對氣候變化和烏克蘭戰爭等全球共同挑戰方面可以發揮的建設性作用。

應國務院總理李強邀請，希普金斯於6月25日至30日對中國進行正式訪問，並出席在天津舉行的第十四屆夏季達沃斯論壇。希普金斯此行旨在爭取對華貿易多元化，並尋求向中國輸出更廣泛的商品和服務。

習近平稍早在會見巴巴多斯總理莫特利時還表示，面對世界百年未有的大變局，廣大發展中國家要加強團結合作，踐行真正的多邊主義，反對冷戰思維和陣營對抗。

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道