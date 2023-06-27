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美眾議院軍委會主席率9人團訪台 將見蔡英文

國情動向 22:11 2023/06/27

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美國聯邦眾議院軍事委員會主席羅傑斯（Mike Rogers）周二（27日）起率團訪台三天。預計將與台灣領導人蔡英文會面，討論美台關係、區域安全等議題。

台方指，此行為羅傑斯主席第二度訪台，也是聯邦眾議院軍事委員會近幾年來首度組團訪問台灣，訪團成員尚包括：眾議院軍委會民主黨首席議員史密斯（Rep. Adam Smith, D-WA）、眾議院軍委會柯特尼（Rep. Joe Courtney, D-CT）議員、加拉曼帝（Rep. John Garamendi, D-CA）議員、德田（Rep. Jill Tokuda, D-HI）議員、饒澤（Rep. David Rouzer, R-NC）議員、帕爾馬（Rep. Gary Palmer, R-AL）議員、莫伊蘭（Rep. James Moylan, R-GU）議員、以及米爾斯（Rep. Cory Mills, R-FL）議員等，共9位跨黨派國會議員。這不僅是近年規模最大的美國國會議員訪問團，也充分展現美國國會持續以實際行動，表達對台灣的支持與高度關注。

發言人表示，羅傑斯及眾議院軍事委員會也透過推動如《國防授權法案》（NDAA）等友台議案，以具體作為支持台灣，進一步促進台美安全合作。而在經貿方面，今年6月初完成簽署的「台美21世紀貿易倡議」首批協定，也讓雙方的各項經貿合作更加堅實緊密。

據台媒中央社報道，美國在台協會（AIT）指出，此訪問行程為眾議員出訪印太地區的一環。AIT表示，代表團將與台灣資深領袖會面，討論美台關係、區域安全，貿易與投資，以及其他與雙方利益相關的議題。

台灣外交部新聞稿表示，值此全球及區域安全情勢受到威權擴張威脅、北京持續嘗試片面改變現狀之際，美國國會兩院軍事、外交、撥款等委員會領導階層陸續籌組重量級訪團訪台，充分彰顯對台灣跨黨派的堅定支持，及對印太區域和平穩定繁榮的高度重視與承諾。

美在台協會主席短期內二度訪台

大陸官媒批卓慧思訪台是學佩洛西 強調「台灣不是網紅打卡地」 

責任編輯：袁瑋婧

 

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