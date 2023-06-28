舍曼與謝鋒通電話 討論美中關係及秦剛訪美時間

中國駐美國大使謝鋒周二（27日）與美國副國務卿舍曼通電話，討論中美雙邊關係和各自關切，並商討中國國務委員兼外長秦剛訪問華盛頓的事宜。

駐美國大使館稱， 謝鋒在通話中感謝美方為他履職提供支持和協助，表示一個健康穩定的中美關係，符合兩國共同利益，也是國際社會的共同期盼。國家主席習近平提出相互尊重、和平相處、合作共贏三原則，是新時期中美正確相處的治本之道。

謝鋒呼籲美方與中方相向而行，堅持兩國元首巴厘島會晤共識，以實際行動體現尊重、排除干擾，按照中美三個聯合公報的原則妥善處理台灣等重要敏感問題，加強對話、管控分歧、開展合作，爭取中美關係逐步回歸正軌。雙方還就共同關心的問題交換了意見，同意繼續保持溝通。

美國國務院稱，舍曼和謝鋒討論了雙邊關係中的關鍵優先事項，以及一系列全球和地區問題。舍曼在通話中重申，美中在各種議題上保持開放溝通渠道的重要性。美國將繼續利用外交手段，提出美方關切的領域，以及美中利益一致的潛在合作領域。

國務院發言人指，本次通過是國務卿布林肯訪華後的後續安排，美方正跟進布林肯訪華時討論過的議題，包括討論秦剛何時訪美，但具體時間未定。

責任編輯：陳建錫