美國據報最快7月限制向中國出口AI芯片

美國商務部據報最快7月初採取行動，禁止Nvidia和其他芯片製造商在未經許可下向中國出口人工智能（AI）芯片，並考慮限制向中國AI企業提供雲服務。

《華爾街日報》引述知情人士指，拜登政府正考慮針對AI芯片的出口實施上述限制，因圍繞中國科技實力的擔憂正在上升，這一行動將是對去年10月宣布的出口管制措施進行編纂和擴大的一部分。對於Nvidia去年為了繞過規定門檻，為中國度身定造、性能較低的AI芯片A800，也可能列入新政策限制的範圍內。

該報又從熟悉討論情況的人士得知，華府也在考慮限制向中國AI公司提供出租雲服務，因後者利用這種租賃安排，規避華府對先進製程芯片的出口禁令。不過，新政策何時公布仍不確定，芯片製造商目前正尋求華府放棄或放鬆新限制。華府也可能等待財長耶倫7月訪華後才正式行動，以免激怒北京。

報道指，華府開始從國家安全角度看待AI，認為採用AI的武器將使美國的對手獲得戰場上的優勢，AI工具則有機會被用來製造化武或產生惡意電腦代碼。

美國商務部、AMD未回應該報的置評請求。Nvidia不予置評。

受消息影響，A股AI板塊今早普遍下跌，有官方背景的 AI伺服器 龍頭企業浪潮信息 開盤後隨即 跌停。

責任編輯：陳建錫