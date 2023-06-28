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內地5月工業利潤下降12.6% 降幅連續三個月收窄

經濟脈搏 09:48 2023/06/28

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內地工業企業利潤延續恢復態勢，但受內需不足等因素制約，1至5月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額26688.9億元，按年降18.8%，降幅比1至4月份收窄1.8個百分點。單計5月份，規模以上工業企業利潤總額按年降12.6%。

具體來看，1至5月份，國有控股企業利潤總額按年降17.7%；股份制企業利潤總額按年降20.4%；外商及港澳台商投資企業利潤總額按年降13.6%；私營企業利潤總額按年降21.3%。

分行業看，採礦業利潤總額按年降16.2%；製造業利潤總額按年降23.7%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業利潤總額按年增34.8%。

5月消費品製造業利潤降幅大幅收窄

單計5月份，規模以上工業企業利潤總額按年降12.6%，降幅較4月份收窄5.6個百分點，連續三個月收窄，企業利潤呈現穩步恢復態勢。其中，製造業隨著促進其發展的各項政策措施逐步顯效，利潤明顯改善。5月份製造業利潤降幅較4月份收窄7.4個百分點，帶動規上工業利潤降幅收窄4.9個百分點。

裝備製造業利潤按年增15.2%，連續兩個月保持兩位數增長，拉動規上工業利潤增長4.6個百分點，是貢獻最大的行業板塊。

隨著消費需求不斷恢復，消費品製造業利潤降幅較4月份大幅收窄17.1個百分點，帶動規上工業利潤降幅收窄2.9個百分點。

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同時，電氣水行業利潤保持快速增長。

總體看，工業企業利潤延續恢復態勢，但也要看到，外部環境更趨複雜嚴峻，國內需求仍顯不足，制約企業利潤進一步恢復，工業企業效益恢復的基礎仍不牢固。下階段，要落實落細推動經濟持續回升向好各項政策措施，著力擴大有效需求，提高產銷銜接水平，深入實施創新驅動發展戰略，不斷增強發展動能，推動工業經濟持續鞏固回升。

責任編輯：尹航

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