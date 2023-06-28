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李強籲外企把握方向機遇 投資中國是選擇更好未來

經濟脈搏 10:39 2023/06/28

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國務院總理李強與全球企業家代表舉行座談，李呼籲，希望企業家把握經濟發展的確定性方向，中國經濟升級潛力巨大，投資中國就是選擇更好的未來。

李強昨日（27日）在夏季達沃斯論壇的全球企業家對話會上與企業代表交流，共有來自20個國家地區、約120位企業家參加。

李強表示，當今世界最需要的是溝通交流，最重要的是開放合作。經濟全球化已使世界各國成為休戚相關的命運共同體，開放與合作應是思考問題、處理事情最基本的態度和方法。他呼籲企業家在大變局中立體地了解中國，稱中國不僅致力自身發展，而且積極與各方分享發展機遇，是開放包容誠信的大國。

他提到中國將對接高標準國際經貿規則、穩步擴大制度型開放、加強科技創新、建設現代化產業體系，為企業發展打開新的廣闊空間。希望企業家在不確定性中強化擔當，把握經濟發展的確定性方向，尋找經濟發展的確定性機遇，共同維護全球供應鏈穩定。中國經濟升級潛力巨大，投資中國就是選擇更好的未來。

與會企業家代表表示，中國是最具發展活力的市場，未來增長潛力仍然巨大。全球企業家支持加強對華合作，開展面向全球的產業鏈供應鏈深度合作。

責任編輯：陳建錫

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全球化 外交 經濟 中國市場 李強 中國

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