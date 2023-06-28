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內地樓市限購有望再鬆動？近20城已調整

經濟脈搏 10:56 2023/06/28

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內地樓市未見起色，濟南、長沙、廈門等近20個城市放松限購政策，部分熱點二線城市如杭州已多次出台政策優化限購措施。官媒中新社旗下「國是直通車」引述分析指，下半年或有更多城市逐步放開限制性政策，力促市場企穩恢復，特別是普通二線和三四線城市。

限制性政策適配度下降

據中指研究院統計，2023年以來，已有百餘地方出台房地產調控政策超300次，其中濟南、長沙、廈門等近20個城市放松限購政策，部分熱點二線城市，比如杭州，已多次出台政策優化限購措施。

放松限貸和限售政策的城市數量也有所增加。據諸葛數據研究中心不完全統計，截至今年6月中旬，包括鄭州、青島、蘇州、金華、南京、常州、東莞、西安等超20城放松限售政策，取消限售的城市有哈爾濱、常州、廊坊、衢州、福清等少數幾個城市，大多是三四線城市。

以限購、限貸、限售、限價為代表的行政性、限制性購房政策一度被視為各地樓市調控工具箱中的「殺手锏」。但在當下，多地樓市調整壓力加大，面臨市場信心恢復緩慢、交易活躍度走低等情況，限制性購房政策在因城施策時，適配度已有所下降。

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中指研究院市場研究總監陳文靜指出，當前，樓市企穩仍受到了多個因素的影響和制約，一是宏觀經濟面臨著較大壓力，居民收入預期尚未出現明顯好轉。二是新房、二手房價格未回歸上升通道，購房者對房價仍有下跌預期。三是購房者對期房爛尾的擔心仍在、當前個別房企償債壓力較大，也對市場預期形成擾動。

陳文靜認為，下半年或有更多城市逐步放開限制性政策，力促市場企穩恢復，特別是普通二線和三四線城市。

克而瑞研究中心亦認為，展望後市，地方房地產調控政策或持續放松，一線城市以及杭州、成都等強二線城市有望進一步解綁交易限制，以支持剛性和改善性購房需求；三四線城市或全面放開購房行政限制，加碼房票、購房補貼、契稅減免等財稅支持政策。除個別強三線外，該機構認為，其餘城市可考慮全面放開限購，限貸等限制性政策。

責任編輯：尹航

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