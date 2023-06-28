台北旅展邀大陸9省官員出席 台當局全數否決

▲ 台當局拒批大陸官員出席台北旅展的申請。（資料圖片）

7月舉行的台北夏季旅展計劃邀請大陸9省旅遊部門官員出席，台多個部門昨日（27日）召開聯審會，否決所有大陸官員的赴台申請，只允許旅遊業人士入境。

*更新大陸國台辦回應

台媒報道，旅展主辦單位原邀請大陸福建、浙江、陝西、江蘇、海南等9省旅遊部門官員參加。文旅部國際交流局副局長孔倫也打算以海旅會身份赴台，但考慮到可能有官方會面，擔憂被台灣當「做文章」，決定撤銷申請。在孔倫等人撤銷申請後，陸委會、移民署和觀光局召開逾3個小時會議，作出上述決定。

主辦單位原本專案提報的大陸212人名單，只有約140人獲批准赴台。

報道又提到，大陸5月中旬宣布恢復台灣旅行團的入境觀光，但台方並未允許旅行團出發至大陸。陸委會希望兩岸透過協商機制，實現對等開放。本次旅展被視為兩岸開放團客旅遊的風向標，有台灣旅遊業人士對事態發展感悲觀，認為這將使兩岸旅遊恢復常態更加困難。

在北京，國台辦發言人朱鳳蓮今日（28日）表示，據她了解，大陸多省旅遊業人士將於7月應邀赴台參加台北夏季旅展，通過他們參展，台灣民眾能夠看到新形勢下大陸旅遊業態發展的新風貌，了解更多旅遊新產品、新路線。台灣方面應正視廣大台灣民眾、旅遊業界的意願和期盼，早日解除不合理禁限。

責任編輯：陳建錫