【神州快訊】陝西「唐文化」將舞動香江

為慶祝香港特別行政區回歸祖國26周年，陝西受邀參加由香港各界慶典委員會主辦的維園慶回歸活動，該活動將於2023年6月30日至7月2日在香港維多利亞公園舉辦，展覽面積近3,000平方米。

本次香江行活動以唐風唐韻為主綫，展示優秀傳統唐文化，增強文化自信，激發民族自豪感，以唐文化破圈，傳承創新，引發香港中華傳統文化熱潮。

據介紹，此次活動現場氛圍營造設計上，將西安大唐不夜城地標性文化元素搬進維多利亞公園，並融合陝西文旅特色和大唐不夜城文創IP，打造滙集文化演藝、唐服飾展示、華服體驗、唐文化互動、文創集市、沉浸式影院共六大版塊的沉浸式主題街區。

活動場地主要分成演出區和展示區兩大板塊。演出區是在場地主舞台進行的「舞動香江唐風主題演出」，是由20人組成的專業演藝團隊進行為期3天5場的文藝滙演；展示區是以長安108坊為靈感，同時引入新型技術與材料的球幕沉浸式影院，通過360度全景投影讓香港市民及遊客沉浸式體驗西安歷史、人文、旅遊等大唐文化。

當前，西安以開放的姿態，竭力將中國傳統文化精髓通過創新與傳承，讓更多人被中國傳統文化所吸引，將「唐文化」打造成西安文化名片，推廣至香港乃至世界各地。

（資料由客戶提供）