  • 29°C
香港時間 : 2023628日 (週三) 13:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

北京發展機械人產業 目標2025年產業收入超300億

社會熱點 13:00 2023/06/28

分享：

分享：

北京公布機械人產業發展方案，提出打造國內領先、國際先進機械人產業集群，至2025年全市機械人核心產業收入超過300億元（人民幣，下同）。

《北京市機器人產業創新發展行動方案（2023—2025年）》提出，要對標國際領先人形機器人產品，支持企業和高校院所開展人形機器人整機產品、關鍵零部件攻關和工程化，加快建設北京市人形機器人產業創新中心，爭創國家製造業創新中心。 以人形機器人小批量生產和應用為目標，打造通用智能底層軟件及接口、通用硬件開發配套設施等基礎條件，集中突破人形機器人通用原型機和通用人工智能大模型等關鍵技術，推動開源控制系統、開源芯片等研製和應用。

開發並持續完善機器人通用人工智能大模型，挖掘應用場景資源，為模型預訓練提供多樣化場景數據支持，提高模型通用性和實用性。突破大模型多模數據融合關鍵技術，研發圖像、文本、語音及力、熱、電、磁等多模傳感數據融合處理的大模型系統。方案明確，至2025年，本市機器人產業創新能力大幅提升，培育100種高技術高附加值機器人產品、100種具有全國推廣價值的應用場景，萬人機器人擁有量達到世界領先水平，形成創新要素集聚、創新活躍的發展生態。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
科技戰 硬件 人工智能 晶片 北京

下一篇文章

中國駐歐盟大使：中方不反對烏克蘭收回克里米亞
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

中國球迷衝球場抱美斯 遭行拘且被禁觀賽一年（有片）
中國球迷衝球場抱美斯 遭行拘且被禁觀賽一年（有片）
內地學者：中國月入3千達中等收入 逾6成人口屬低收入人群
內地學者：中國月入3千達中等收入 逾6成人口屬低收入人群
蓋茨談中國行：期待探索新的合作和創新機遇
蓋茨談中國行：期待探索新的合作和創新機遇
內地防汛四級嚮應範圍擴至8省 國家防總加派工作組指導工作
內地防汛四級嚮應範圍擴至8省 國家防總加派工作組指導工作
韓媒︰山東泰山南韓外援孫準浩涉受賄被逮捕
韓媒︰山東泰山南韓外援孫準浩涉受賄被逮捕
人均50多萬Bonus 華為豪擲720億分給14萬員工
人均50多萬Bonus 華為豪擲720億分給14萬員工
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款