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蘋果計劃將供應鏈移出中國？富士康否認

經濟脈搏 15:21 2023/06/28

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富士康科技集團（鴻海精密）董事長兼首席執行官劉揚偉出席第十四屆夏季達沃斯論壇的分論壇「亞洲製造業復甦」並發表演講。對於蘋果是否計劃將供應鏈從中國大陸轉移，他表示「沒有」。

鴻海集團今年3月在推特上發布消息稱，劉揚偉在印度訪問，與印度莫迪總理會面。彭博社援引知情人士的話說，富士康決定再投資7億美元，在班加羅爾新建一家工廠，生產蘋果iPhone的零部件，還生產蘋果產品的耳機。

據台媒報道，劉揚偉近日受訪時表示，隨著中美關係緊張，鴻海設法去風險化，正重新布局部分供應鏈，並大舉押注電動車，希望未來數年能拿下5%的全球電動車市佔率。在此次達沃斯論壇上，劉揚偉對媒體記者表示，去風險化不是去產能化，「這種風險是管理上的風險，不是產能上的風險，例如碰到地震、風災等，主要不是去風險，是為了企業的可持續發展」。對於蘋果是否計劃將供應鏈從中國大陸轉移，劉揚偉表示「沒有」。

他還針對亞洲製造業發展談及自己看法。他表示，相較第一產業的有限資源和第三產業的不確定性，第二產業，即加工製造業，在經濟發展中扮演著不可取代的重要角色。中國目前已經是全世界最大的製造基地，亞洲具備建構區域製造體系的潛力。

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責任編輯：尹航

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