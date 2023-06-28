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廣東前公安廳長李春生被雙開 與孫立軍團夥多有交集

社會熱點 19:59 2023/06/28

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廣東省原副省長，公安廳廳長李春生因違規干預和插手司法、執法和市場經濟活動等被「雙開」（開除中共黨籍和公職）。

中共中央紀委國家監委網站今日（28日）通報，經中共中央批准，中央紀委國家監委對李春生嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

經查，李春生喪失理想信念，背棄初心使命，違反中央八項規定精神，違規收受禮品、禮金，違規組織公款吃喝，接受私營企業主為其提供的私人會所，接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊。

搞權色交易

同時，他違反組織原則，利用職權在幹部人事工作中為他人謀取利益，在組織函詢時不如實說明問題，隱瞞不報個人有關事項；安排他人支付應當由個人支付的費用，搞權色交易；違規干預和插手司法、執法和市場經濟活動；利用職務便利為他人在企業經營、項目推進、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

通報指李春生嚴重違反中共的組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在中共十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

依據《中國共產黨紀律處分條例》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予李春生開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其廣東省第十三次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

與孫立軍以及其政治團伙成員多有交集

公開簡歷顯示，李春生今年62歲，河南鄭州人，2006年至2013年在中國公安部工作，擔任公安部政治部人事訓練局局長，以及公安部政治部副主任。
李春生在2013年擔任廣東省政府副省長，省公安廳黨委書記、廳長，2021年轉任廣東省人大常委會副主任。他在去年12月主動投案。

據財新網報道，李春生在公安部工作期間，與孫立軍以及其政治團伙成員龔道安、劉彥平等多有交集。2022年9月21日至23日，孫立軍政治團伙中六人集中宣判，其中鄧恢林獲刑15年，龔道安獲刑無期，劉新雲獲刑14年，傅政華、王立科、孫立軍均獲刑死緩、終生監禁。今年1月，劉彥平獲刑死緩、終生監禁。

涉受賄以權謀私 招行前行長田惠宇被「雙開」

中央統戰部原副部長崔茂虎 涉嚴重違紀違法被查

責任編輯：袁瑋婧

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罪案 中共中央政治局 中國共產黨 政治 中國公安部 中國 人大常委 廣東省

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