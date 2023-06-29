布林肯：美中激烈競爭下須設法和平共存

美國國務卿布林肯表示，美國必須找到在激烈競爭下與中國和平共處的方法，盡管兩國就人權和科技問題存在緊張關係，但在經濟上並無「脫鉤」。

布林肯周三（28日）在紐約出席智庫活動時表示，中國不會消失，美國也不會，因此必須找到一種和平共處的方法，確保競爭不演變成衝突，這也是他訪問北京的原因。他提到美國正在考慮對中國採取寬投資和技術出口限制，稱美方希望確保在這場競爭中處於優勢地位，並能夠掌控未來的發展方向。

布林肯重申，打壓、遏制中國不符合美國利益，北京認為華府在「脫鉤」，事實上去年美中貿易創下新高，美國流入中國的外國直接投資（FDI）創2014年以來新高。美國不想成為全球唯一增長引擎，希望中國經濟成功。美國的出口限制是要限制中國取得先進技術，防止用在武器開發等方面並反過來對付美國。

在台灣問題上，布林肯表示，全球一半的貨運要通過台海、七成半導體在台製造，台海現狀一旦被破壞，可能引發全球經濟危機。美國繼續反對任何單方面改變現狀的做法，期待和平解決兩岸分歧，不支持台獨。同時他也強調美國正以行動展示對台灣的支持，將根據《台灣關係法》採取必要行動協助台灣自衛。

美國國務院亞太事務助卿康達在同日另一活動上表示，美中同意考慮分階段增加商業航班數量，以改善兩國人民的交往。美方希望看到在美的中國學生和在華的美國學生數量的不平衡得到扭轉，目前在美的中國留學生有30萬，在華的美國留學生只有350人。康達又批評中國在南海的脅迫性行為。

責任編輯：陳建錫