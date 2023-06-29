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中間價偏強加傳大行再拋美元 人幣收升32點

經濟脈搏 16:53 2023/06/29

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人民幣兌美元在岸價（CNY）今早以7.2288開盤後迅速轉跌，曾低見7.2525。市場下午傳出國有大行拋售美元，在岸價逐步收回跌幅，收市較上日升32點報7.2423。離岸價（CNH）走勢相同，低見7.2656後回升，截至發稿報7.2531。中間價今報7.2208，較上個交易日下調107點，大幅強過市場預期。

路透引述消息人士指，這是國有大行本周第三次出手穩定市場。拋售美元是為了阻止人民幣兌美元即期過快跌破7.25元關口。

*更新匯率

市場分析指，人行本周內已三次開出強過預期的中間價，但未能阻止匯率續探七個月低位，市場愈來愈擔憂中國經濟復甦放緩，以及中央刺激經濟政策未如預期中有力。如現有手段無法遏止匯率跌勢，北京可能採取放寬美元流動性等更激烈的措施，或可能對衍生品市場徵收懲罰性費用，以增加做空押注成本。

花旗銀行報告指出，今日官方中間價大幅強於預期，這是人民銀行對人民幣貶值速度感到不安的強烈訊號，也進一步突顯7.25元關口的重要性；考慮到利差因素，美元仍具有吸引力，而中國仍未推出經濟刺激措施是明顯的負面因素。

年初迄今，人幣已貶值約4.8%。馬來亞銀行高級外匯策略師Fiona Lim指，中國需要復甦計劃來提振消費和投資者信心，北京可能會很快傳達這一信息。

此外，人行公開市場今淨投放1930億元，中標利率持平1.90%，規模連續第三日縮減，無逆回購到期。

責任編輯：陳建錫

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