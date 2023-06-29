中間價偏強+大行再拋美元 在岸人幣收升32點

人民幣兌美元中間價今報7.2208，較上個交易日下調107點，大幅強過市場預期的7.25左右。在岸價（CNY）今早在7.2288開盤，微升後轉跌並低見7.2525。下午傳出國有大行拋美元，在岸價收回跌幅，收報7.2423較上日升32點。離岸價（CNH）亦在低見7.2656後反彈，截至發稿報7.2531。

這是國有大行本周第三次出手穩定市場，分析指，拋售美元是為了阻止人幣兌美元即期過快跌破7.25元關口，顯示監管層的維穩意願，可以說政策底已基本顯現。但單靠中間價引導很難穩定匯率，中國國內經濟偏軟，加上歐美央行保持緊縮，市場慣性料繼續推低匯率，匯率離觸及市場底或仍有距離。

年初迄今，人幣已累計貶值約4.8%，而在5月4日至今的近兩個月時間內，貶值幅度已達4.5%。

*更新匯率

路透引述多名交易員及市場人士指，監管過濾中間價，一方面向市場發出清晰的信號—匯率過於單邊，監管層已經註意到；另一方面市場也忌憚監管層更多的組合拳，操作上會趨於謹慎。不過從之前幾輪的表現看，前期中間價的過濾效果更多在阻緩貶勢，而非扭轉趨勢，畢竟宏觀基本面沒有發生根本性改變。

從內部角度看，如果貶值預期難消，監管層可繼續向市場喊話、通過大行釋放流動性等，包括加大對投機的監管力度、重啟中間價逆週期因子等等；從政策層面上還可以考慮繼續調降外匯存准率，上調全口徑跨境融資宏觀審慎調節參數等舉措；但遠購風險準備金率已然使用，再度調升比例邊際效用並不高。

各方更期待國家層面出台更多的經濟刺激政策，只有經濟穩定，貶值預期自然會消退，在此之前人民幣很難扭轉偏弱走勢。

從外部角度看，歐美經濟體通脹仍保持較高粘性，歐美央行仍有一定的加息空間，如果歐美經濟蹺蹺板偏向歐元區，則美元可能還會偏弱，這有利於人民幣企穩，不過近期市場對美聯儲明年上半年的降息空間也持續修正，美指短期或仍偏強，總體看人民幣距離市場底部或還有段距離。

此外，人行公開市場今淨投放1930億元，中標利率持平1.90%，規模連續第三日縮減，無逆回購到期。

責任編輯：陳建錫