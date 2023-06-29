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王毅：貫徹對外關係法 為中國特色外交提供法治保障

國情動向 09:58 2023/06/29

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全國人大常委會昨日通過《中華人民共和國對外關係法》（附法案全文），該法案自7月1日起施行。中央外事辦主任王毅在《人民日報》撰文稱，貫徹實施對外關係法，為新征程中國特色大國外交提供堅強法治保障。

文章談及制定對外關係法的意義時稱，世界百年未有之大變局加速演進，國際力量對比深刻調整，國際格局和秩序複雜演變，世界進入新的動蕩變革期。中國發展面臨更加錯綜複雜的國際形勢，法治建設對發展對外關係、維護國家利益的作用更加凸顯。制定對外關係法是完善中國涉外法治體系建設的關鍵舉措，是實現高質量發展、推進對外開放的重要保障。

外交部批美國「一中政策」篡改政治承諾

制定對外關係法亦是維護國家主權、安全、發展利益的迫切需要。當前，中國發展進入戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期。面對嚴峻挑戰，必須保持戰略定力，知難而進、迎難而上，敢於鬥爭、善於鬥爭，包括善用法治武器，不斷豐富和完善對外鬥爭法律「工具箱」，充分發揮法律作為國際秩序「穩定器」的積極作用。

制定對外關係法，旗幟鮮明反對一切霸權主義和強權政治，反對任何單邊主義、保護主義、霸凌行徑，針對外國對中國的干涉、制裁、破壞等行徑，明確反制、限制性法律規定，有利於發揮防範、警示和震懾作用，為中國依法行使反制裁、反干涉的正當權利提供法律依據，有利於以法治方式手段堅定有效維護國家利益，也有利於更好維護國際公平正義。

責任編輯：尹航

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