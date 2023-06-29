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習近平著作及黨政書籍 囊括5、6月全國圖書銷量前五

國情動向 10:49 2023/06/29

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內地官方出版業媒體公布5月至6月全國暢銷書排行，中共總書記習近平的個人或相關著作，以及中共黨政書籍囊括前5名，並佔據了前10名的多數位置。

《中國出版傳媒商報》統計指，5月上半月，全品類圖書最暢銷前5位依次為《習近平著作選讀 第一卷》、《習近平著作選讀 第二卷》、《中國共產黨章程》、《習近平新時代中國特色社會主義思想學習綱要（2023年版）》，以及中共二十大報告。第6至10位亦無一均外，均是習近平思想論著和黨相關著作。

5月下半月排行大致相同，最暢銷書為《中國共產黨章程》，而《習近平著作選讀 第一卷》、《習近平著作選讀 第二卷》、《習近平談治國理政》都進入前5位。6月上半月，《習近平著作選讀 第一卷》、《習近平著作選讀 第二卷》重新回到最暢銷的前2位，前10位中，共有6本是習近平的相關著作。

《中國出版傳媒商報》由國家新聞出版廣電總局批准，中宣部直接指導、中國出版集團主辦。上述排行據稱是根據國家及業界的監測數據所制定。

中共政治局常委兼中央書記處書記蔡奇5月要求各級黨政部門和宣傳機構，把學習《習近平著作選讀》作為重大政治任務，開展主題教育，推動習近平新時代中國特色社會主義思想入腦入心入魂。6月上旬舉行的應屆內地高考，習近平的名字和思想首次出現在考題中。

責任編輯：陳建錫

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