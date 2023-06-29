中國女性終身不育率5.16% 分析指比例還會上升

結婚、生育與人口問題息息相關，有數據指，中國育齡期女性的終身不育率為5.16%，雖低於歐美和東亞發達國家，但這比例將會繼續升高。

終身不育率還與受教育程度、所在地區有關

國家衛健委下屬的中國人口與發展研究中心的一項研究顯示，2020年，中國49歲女性的終身不育率為5.16%，低於美國（11%）和歐盟國家（19%）的平均水平。這項研究是基於對全國人口普查數據的分析，對中國女性終身不育水平進行評估。

按照人口學常用的統計口徑，15~49歲為女性育齡期，由於女性到49歲時已基本結束生育，因而通常以女性49歲時的無活產子女比例衡量女性的終身不育水平。研究主要依托2010年和2020年兩次全國人口普查的微觀抽樣數據，通過計算無活產子女比例來估算中國女性不同時期的終身不育水平。

研究結果顯示，2010~2020年，各年齡女性的無活產子女比例都在上升，10年間平均提升了約1倍。其中，20~30歲年輕女性的年齡別無活產子女比例上升最為迅猛，10年間提高了10個百分點以上。35歲女性的無活產子女比例從5.39%上升到10.91%，40歲女性則從2.66%上升到7.85%。

結果顯示，較低年齡段女性無活產子女比例的上升反映婚育推遲的現象，較高年齡段女性無活產子女比例的上升則更多是女性生育水平下降以及終身不育現象增多的結果。而且，受教育程度越高的女性，終身不育率越高。

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另外，不同地區之間女性終身不育率的差距也值得關注。2020年，城市、鎮和鄉村49歲女性的終身不育率分別為6.29%、5.50%和3.72%。和2010年相比，城市女性的終身不育率提升了4.68個百分點，鄉村女性則提升了3.43個百分點。

學者認為，目前，中國女性的終身不育水平雖低於日本、韓國、新加坡等東亞發達國家，但終身不育水平上升的變動軌跡與這些國家比較相似。隨著城鎮化加速推進、婚育推遲程度持續深化以及受教育程度不斷提升，未來，中國終身不育女性的人口規模還將繼續擴大，佔比也會繼續升高，建議完善相關家庭政策和社會政策，給年輕人創造更全面的生育友好環境。

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責任編輯：尹航

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