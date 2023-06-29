  • 31°C
香港時間 : 2023629日 (週四) 17:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

兩年內跌超30% 上海「最強學區房」神話破滅？

社會熱點 15:40 2023/06/29

分享：

分享：

為了孩子獲得優質的教育，不少上海市民通過購買學區房來解決學位問題。上海浦東新區兩所名校進才中學和明珠小學，是很多上海家長的首選。周邊社區房價也曾一度高歌猛進，最高逼近15萬元（人民幣，下同）/平方米，如今已下跌30%。

平台數據顯示，對口明珠小學的老舊社區朱家灘小區單價在2021年初已飆升至130952元/平方米，「秒殺」隔壁豪宅，而單週價格漲幅更高達39.4%，是隔壁豪宅漲幅的10倍。

時隔兩年，朱家灘小區從最高峰接近15萬元的掛牌單價一路回落，今年一季度成交均價已經在10萬元/平方米上下徘徊。同時，上海各區名校附近的社區房價均呈現此現象。

明珠小學對面「我愛我家」中介張凡表示，學區房「最強陣地」還是在市場下行中失守，部分溢價過高的學區房，「價格已經回到了5年前」。現在掛牌的學區房價格還能談。

另一中介稱，學區房已陷入買賣低谷期，純粹想投資的話，不建議入手。2021年買入學區房的，現在都賣不出去。

上海中原地產市場分析師盧文曦表示，此前學區概念炒作太厲害，最熱時期學區溢價甚至佔房價的20%左右。從趨勢上看，溢價比例會縮水到10%左右。

盧文曦分析，近兩年學區政策有所調整，市民對學區房熱情也降溫了，後續學區溢價還會進一步收窄。現在的學區房有自住屬性的更加抗跌，而小面積純掛戶口的學區房風險更大。

責任編輯：陳俊賢

開啟hket App，閱讀全文
中學 小學 內地物業 地產 上海

下一篇文章

內地民眾辦歐美簽證一籌難求 京滬預約排到年底
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

內地擬嚴管蘋果AirDrop及藍牙傳輸 要求實名且保存記錄
內地擬嚴管蘋果AirDrop及藍牙傳輸 要求實名且保存記錄
山東男砍死哥基威脅妻子 當地官方這樣處理（有片慎入）
山東男砍死哥基威脅妻子 當地官方這樣處理（有片慎入）
專家建議收每人每月20元「呼吸稅」？中科院這樣回應
專家建議收每人每月20元「呼吸稅」？中科院這樣回應
中港互動 - 一文看懂 港人申領內地居住證辦法與便利
一文看懂 港人申領內地居住證辦法與便利
人均50多萬Bonus 華為豪擲720億分給14萬員工
人均50多萬Bonus 華為豪擲720億分給14萬員工
上海「日系天橋」成網紅打卡勝地 公安一招勸退（組圖）
上海「日系天橋」成網紅打卡勝地 公安一招勸退（組圖）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款