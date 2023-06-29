【神州快訊】北京順義前5月「兩區」入庫項目 完成全年任務96%

6月27日，北京順義區召開「兩區」建設新聞發布會。從會上獲悉，隨着「兩區」建設的全面推進，該區政策制度不斷創新、優質項目加速聚集、營商環境持續優化，「兩區」建設取得了階段性成效。今年1至5月，順義區年度累計新增入庫項目499個，已經完成全年任務的96%，新增預計投資額434億元人民幣，落地項目387個，其中外資項目39個，排名均保持前列。

加快打造「雙樞紐」國際消費橋頭堡



「兩區」建設，即建設國家服務業擴大開放綜合示範區、中國（北京）自由貿易試驗區，這是中央批復支持北京的兩項重大政策。作為順義「兩區」建設的重點工作，順義區將加快推出順義「兩區」建設2.0版方案，加快打造「雙樞紐」國際消費橋頭堡，統籌推進《順義區促進國際消費中心城市建設專項資金支持辦法》的落地實施。加快新國展二三期建設，順義區圍繞順義區出台的首個會展產業專項扶持政策，深入研究制定《順義區鼓勵會展產業集聚發展扶持辦法》申報指南，打通政策落地「最後一公里」。與此同時，順義「兩區」建設將重點推進23項重點任務，圍繞「高質量發展主綫」，繼續在制度突破創新，為深化開放發展釋放政策紅利。



聚焦重點園區建設 提升開放承載能力



順義區商務局局長楊蓬勃表示，下一步順義區聚焦重點園區建設，提升開放承載能力，啟動實施順義組團重點園區發展建設三年行動方案，對園區進行場景賦能、資源賦能、管理賦能。首都機場臨空經濟區高標準建設國家進口貿易促進創新示範區，強化貿易促進和創新，推動羅羅發動機項目開工建設，新宜跨境電商產業園投入運營。天竺綜合保稅區突出服務貿易特色，年度績效評估重返A類。支持中德產業園深入開展國別特色開放探索，開展交流互動，搶抓機遇赴德「出海招商」。



（特約）