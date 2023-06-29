英偉達CFO：若擴大對華AI芯片限制 美企將永失商機

美國芯片製造商英偉達(Nvidia, NVDA)首席財務官（CFO）Colette Kress稱，若限制人工智能（AI）芯片輸華，美企將永久失去競爭機會。

路透引述兩名知情人士報道，美國正考慮通過降低AI芯片的運算能力，收緊這類芯片出口中國的措施。

兩名知情人士稱，華盛頓去年頒佈一套限制措施，旨在遏制中國芯片行業的發展，美國政府則同時投入數以億計資金補貼國內芯片製造商。上述措施預料最遲7月底將進一步擴大。Kress預計美國擴大對中國的AI芯片出口禁令不會立即對英偉達產生「實質影響」。

她在一次網絡研討會上說：「從長遠來看，禁止向中國出售我們的AI芯片將導致美國芯片行業永久失去在世界最大市場之一競爭和領先的機會，對我們未來的業務和財務業績的影響是實實在在的。」

Kress說，英偉達數據中心部門歷來大約有20%至25%的收入來自中國，該公司的AI芯片也屬於該部門，不過其中包括許多不受美國上述潛在限制影響的產品。她說，如果該限制措施生效，不會有重大的直接財務影響，因為英偉達的芯片在全球範圍內需求量很大。

《華爾街日報》周二（28日）引述消息指，拜登政府最快7月將實施新的限制措施，禁止跨國科技公司英偉達及其他芯片公司在無許可證的情況下，向中國其他相關國家的客戶出口芯片。英偉達股價周三下挫近2%。

美國據報最快7月限制向中國出口AI芯片

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責任編輯：袁瑋婧