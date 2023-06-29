  • 31°C
香港時間 : 2023629日 (週四) 17:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英偉達CFO：若擴大對華AI芯片限制 美企將永失商機

經濟脈搏 15:51 2023/06/29

分享：

分享：

美國芯片製造商英偉達(Nvidia, NVDA)首席財務官（CFO）Colette Kress稱，若限制人工智能（AI）芯片輸華，美企將永久失去競爭機會。

路透引述兩名知情人士報道，美國正考慮通過降低AI芯片的運算能力，收緊這類芯片出口中國的措施。

兩名知情人士稱，華盛頓去年頒佈一套限制措施，旨在遏制中國芯片行業的發展，美國政府則同時投入數以億計資金補貼國內芯片製造商。上述措施預料最遲7月底將進一步擴大。Kress預計美國擴大對中國的AI芯片出口禁令不會立即對英偉達產生「實質影響」。

她在一次網絡研討會上說：「從長遠來看，禁止向中國出售我們的AI芯片將導致美國芯片行業永久失去在世界最大市場之一競爭和領先的機會，對我們未來的業務和財務業績的影響是實實在在的。」

Kress說，英偉達數據中心部門歷來大約有20%至25%的收入來自中國，該公司的AI芯片也屬於該部門，不過其中包括許多不受美國上述潛在限制影響的產品。她說，如果該限制措施生效，不會有重大的直接財務影響，因為英偉達的芯片在全球範圍內需求量很大。

《華爾街日報》周二（28日）引述消息指，拜登政府最快7月將實施新的限制措施，禁止跨國科技公司英偉達及其他芯片公司在無許可證的情況下，向中國其他相關國家的客戶出口芯片。英偉達股價周三下挫近2%。

美國據報最快7月限制向中國出口AI芯片

布林肯：美中激烈競爭下須設法和平共存

責任編輯：袁瑋婧

 

開啟hket App，閱讀全文
美股 5G 科技產品 科技戰 數據中心 晶片 補貼 拜登 人工智能 美國

上一篇文章

耶倫稱美中之間存在分歧 冀訪華重建聯繫

下一篇文章

前IMF副總裁朱民：擴消費要加強農村戶口改革、完善醫保
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

人民幣在岸、離岸價跌穿7.23
人民幣在岸、離岸價跌穿7.23
中間價偏強加傳大行再拋美元 人幣收升32點
中間價偏強加傳大行再拋美元 人幣收升32點
官媒：居民信心待提升 需完善政策促消費
官媒：居民信心待提升 需完善政策促消費
內地百城新樓庫存按月五連降 近七成去化仍需時
內地百城新樓庫存按月五連降 近七成去化仍需時
蘋果計劃將供應鏈移出中國？富士康否認
蘋果計劃將供應鏈移出中國？富士康否認
人幣續創逾7個月低 在岸價收跌354點 離岸跌穿7.26
人幣續創逾7個月低 在岸價收跌354點 離岸跌穿7.26
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款