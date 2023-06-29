人行二季度儲户調查：四成感就業嚴峻 近六成傾向儲錢

人民銀行公布二季度城鎮儲戶問卷調查，逾四成人認為就業形勢嚴峻，近六成人傾向更多儲蓄。來季增加支出的項目多數人選擇教育、醫療，買樓排在尾二。

調查報告顯示，本季收入感受指數為49.7%，比上季下降1個百分點。收入信心指數為48.5%，下降 1.4 個百分點。其中，14.4%居民認為收入「增加」，按季減少1.4個百分點，70.5%居民認為收入「基本不變」，增加0.8個百分點，15.1%居民認為收入「減少」，增加0.6個百分點。

就業感受指數為37.6%，比上季下降2.3個百分點。其中，11.9%居民認為「形勢較好，就業容易」，44.5%居民認為「一般」，43.7%居民認為「形勢嚴峻，就業難」或「看不準」。就業預期指數為 48.7%，下降3.6個百分點。

在消費、儲蓄和投資意願上，傾向於「更多消費」的居民佔24.5%，比上季增加1.2個百分點；傾向於「更多儲蓄」的居民佔58.0%，增加 0.1 個百分點；傾向於「更多投資」的居民佔17.5%，減少1.3個百分點。未來三個月準備增加支出項目，27.1%居民選擇教育、26.6%選擇醫療保健、26%選擇旅遊、19.8%選擇社交文化和娛樂、17.7%選擇大額商品、16.2%選擇購房、13%選擇保險。

對來季樓價，15.9%居民預期「上漲」，54.2%居民預期「基本不變」，16.5%居民預期「下降」，13.4%居民「看不準」。

責任編輯：陳建錫