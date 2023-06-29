  • 30°C
香港時間 : 2023629日 (週四) 18:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

人行二季度儲户調查：四成感就業嚴峻 近六成傾向儲錢

經濟脈搏 16:35 2023/06/29

分享：

分享：

人民銀行公布二季度城鎮儲戶問卷調查，逾四成人認為就業形勢嚴峻，近六成人傾向更多儲蓄。來季增加支出的項目多數人選擇教育、醫療，買樓排在尾二。

調查報告顯示，本季收入感受指數為49.7%，比上季下降1個百分點。收入信心指數為48.5%，下降 1.4 個百分點。其中，14.4%居民認為收入「增加」，按季減少1.4個百分點，70.5%居民認為收入「基本不變」，增加0.8個百分點，15.1%居民認為收入「減少」，增加0.6個百分點。

就業感受指數為37.6%，比上季下降2.3個百分點。其中，11.9%居民認為「形勢較好，就業容易」，44.5%居民認為「一般」，43.7%居民認為「形勢嚴峻，就業難」或「看不準」。就業預期指數為 48.7%，下降3.6個百分點。

在消費、儲蓄和投資意願上，傾向於「更多消費」的居民佔24.5%，比上季增加1.2個百分點；傾向於「更多儲蓄」的居民佔58.0%，增加 0.1 個百分點；傾向於「更多投資」的居民佔17.5%，減少1.3個百分點。未來三個月準備增加支出項目，27.1%居民選擇教育、26.6%選擇醫療保健、26%選擇旅遊、19.8%選擇社交文化和娛樂、17.7%選擇大額商品、16.2%選擇購房、13%選擇保險。

對來季樓價，15.9%居民預期「上漲」，54.2%居民預期「基本不變」，16.5%居民預期「下降」，13.4%居民「看不準」。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
就業 經濟 儲蓄 中國人民銀行

上一篇文章

中間價偏強加傳大行再拋美元 人幣收升32點

下一篇文章

耶倫稱美中之間存在分歧 冀訪華重建聯繫
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

官媒：居民信心待提升 需完善政策促消費
官媒：居民信心待提升 需完善政策促消費
中間價偏強加傳大行再拋美元 人幣收升32點
中間價偏強加傳大行再拋美元 人幣收升32點
蘋果計劃將供應鏈移出中國？富士康否認
蘋果計劃將供應鏈移出中國？富士康否認
內地百城新樓庫存按月五連降 近七成去化仍需時
內地百城新樓庫存按月五連降 近七成去化仍需時
人幣續創逾7個月低 在岸價收跌354點 離岸跌穿7.26
人幣續創逾7個月低 在岸價收跌354點 離岸跌穿7.26
人民幣在岸、離岸價跌穿7.23
人民幣在岸、離岸價跌穿7.23
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款