內地6月官方製造業PMI符預期 非製造業略遜預期

國家統計局公布，內地6月份官方製造業採購經理人指數（PMI）報49，按月回升0.2個百分點，連續第三個月處於收縮區間，走勢符合市場預期；非製造業PMI報53.2，按月回落1.3個百分點，從今年3月份的高位已連降三個月，仍保持擴張，但略遜市場預期。當月綜合PMI報52.3，回落0.6個百分點。

製造業方面，調查的21個行業中有12個按月上升，比上月增加4個，景氣水平總體有所改善。產需指數均有所回升，生產指數為50.3%，上升0.7個百分點，重回擴張區間，企業生產活動加快；新訂單指數為48.6%，上升0.3個百分點。從行業看，汽車、電氣機械器材、計算機通信電子設備等產需釋放較快。

大型企業PMI為50.3%，比上月上升0.3個百分點，特別是生產指數和新訂單指數連續兩個月均高於臨界點，產需持續增長，對當月製造業PMI拉動作用明顯；中型企業PMI為48.9% ，上升1.3個百分點，景氣水平有所改善；小型企業PMI為46.4%，下降1.5個百分點。

服務業方面，繼續保持恢復發展態勢。從行業看，航空運輸、郵政快遞、電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務、保險等行業商務活動指數均位於60.0%及以上高位景氣區間，業務總量增長較快。從市場預期看，業務活動預期指數為60.3%，比上月上升0.2個百分點，服務業企業信心有所增強。

其中，鐵路運輸、航空運輸、餐飲、電信廣播電視及衛星傳輸服務等行業業務活動預期指數均高於67.0% ，行業發展預期繼續向好。

另外，建築業較快擴張，其商務活動指數為55.7%，比上月下降2.5個百分點，仍位於較高景氣區間，建築業生產保持較快增長。其中，土木工程建築業商務活動指數和新訂單指數分別為64.3%和53.9%，上升2.6和2.2個百分點，土木工程建築業產需擴張加快。從市場預期看，業務活動預期指數為60.3%，今年以來始終位於60.0%以上高位景氣區間，建築業企業對行業發展信心較強。

責任編輯：陳建錫