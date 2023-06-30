  • 32°C
香港時間 : 2023630日 (週五) 17:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

人幣中間價續大幅偏強 在岸價收跌197點 離岸價失7.28

經濟脈搏 16:37 2023/06/30

分享：

分享：

人民幣兌美元中間價今下調50點報7.2208，連續兩日大幅強過市場預期，也是人行本周第四次開出偏強中間價作為引導。在岸價（CNY）今早低開156點報7.2579，一度升上7.24，下午快速轉跌，收市報7.2620，較上日再跌197點；離岸價（CNH）下午跌穿7.28，截至發稿報7.2831。

在岸人民幣兌美元二季度累跌幅5.38%，整個上半年累跌4.28%。

人行旗下《金融時報》引述專家指，隨著國內經濟穩步復甦，加之外貿保持韌性，人民幣資產具備長期吸引力，匯率穩定有堅實的基本面支撐，下半年人民幣匯率有望繼續在合理均衡水平上保持基本穩定。文章又提到，匯率雙向波動下應保持合理預期，不要賭人民幣升值或貶值，須知久賭必輸。

＊更新收市

路透社引述交易員指，中國官方製造業PMI符預期，美國經濟數據仍強勁，在中美經濟基本面對比下，若無實質性利好出現，短期人幣或較難擺脫跌勢。

大華銀行發表報告指，仍然維持由人民幣主導的亞洲貨幣反彈的看法，但時間點則從此前預估的今年第三季延遲至第四季，相信不會再次貶至去年11月的低位7.32關口。該行對人幣匯率最新的預測，今年第三、四季及明年第一、二季的目標值分別為7.25、7.10、6.95及6.85。

人行今開展1030億元7天期逆回購操作，利率仍持穩在1.90%，單日淨投放1030億元。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文

下一篇文章

中指院：下半年樓市復甦仍有波折 全年銷售料持平去年
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

英偉達CFO：若擴大對華AI芯片限制 美企將永失商機
英偉達CFO：若擴大對華AI芯片限制 美企將永失商機
人民幣匯率續走低 外貿從業者：像撿到錢一樣 但訂單少了
人民幣匯率續走低 外貿從業者：像撿到錢一樣 但訂單少了
官媒：居民信心待提升 需完善政策促消費
官媒：居民信心待提升 需完善政策促消費
人民幣在岸、離岸價跌穿7.23
人民幣在岸、離岸價跌穿7.23
內地百城新樓庫存按月五連降 近七成去化仍需時
內地百城新樓庫存按月五連降 近七成去化仍需時
6月官方製造業PMI微升至49符預期 非製造業略遜預期
6月官方製造業PMI微升至49符預期 非製造業略遜預期
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款