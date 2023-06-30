人幣中間價續大幅偏強 在岸價收跌197點 離岸價失7.28

人民幣兌美元中間價今下調50點報7.2208，連續兩日大幅強過市場預期，也是人行本周第四次開出偏強中間價作為引導。在岸價（CNY）今早低開156點報7.2579，一度升上7.24，下午快速轉跌，收市報7.2620，較上日再跌197點；離岸價（CNH）下午跌穿7.28，截至發稿報7.2831。

在岸人民幣兌美元二季度累跌幅5.38%，整個上半年累跌4.28%。

人行旗下《金融時報》引述專家指，隨著國內經濟穩步復甦，加之外貿保持韌性，人民幣資產具備長期吸引力，匯率穩定有堅實的基本面支撐，下半年人民幣匯率有望繼續在合理均衡水平上保持基本穩定。文章又提到，匯率雙向波動下應保持合理預期，不要賭人民幣升值或貶值，須知久賭必輸。

＊更新收市

路透社引述交易員指，中國官方製造業PMI符預期，美國經濟數據仍強勁，在中美經濟基本面對比下，若無實質性利好出現，短期人幣或較難擺脫跌勢。

大華銀行發表報告指，仍然維持由人民幣主導的亞洲貨幣反彈的看法，但時間點則從此前預估的今年第三季延遲至第四季，相信不會再次貶至去年11月的低位7.32關口。該行對人幣匯率最新的預測，今年第三、四季及明年第一、二季的目標值分別為7.25、7.10、6.95及6.85。

人行今開展1030億元7天期逆回購操作，利率仍持穩在1.90%，單日淨投放1030億元。

責任編輯：陳建錫