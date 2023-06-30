人幣中間價續大幅偏強 在岸價開盤短暫失守7.26後靠穩

人民幣兌美元中間價今下調50點報7.2208，連續兩日大幅強過市場預期，也是人行本周第四次開出偏強中間價作為引導。在岸價（CNY）今早低開156點報7.2579，隨後迅速跌破7.26後收回；離岸價（CNH）昨晚失守7.27後，維持在7.25至7.27區間徘徊。截至發稿，分別報7.2495和7.2604。

路透社引述多名交易員指，中國官方製造業PMI符預期，美國經濟數據仍強勁，在中美經濟基本面對比下，人幣貶值預期延續。但今日人行再度通過中間價釋放維穩信號，在監管政策預期下，美元多頭止盈有所增加，市場情緒偏謹慎。然而，若無實質性利好出現，短期人幣或較難擺脫跌勢。

大華銀行發表報告指，仍然維持由人民幣主導的亞洲貨幣反彈的看法，但時間點則從此前預估的今年第三季延遲至第四季，相信人幣兌美元不會再次貶至去年11月的低位7.32關口。該行相信，隨著美聯儲結束緊縮周期，美元將會普遍回軟。人幣離岸價與在岸價接近，表明貶值壓力受到控制。

該行對人幣匯率最新的預測，今年第三、四季及明年第一、二季的目標值分別為7.25、7.10、6.95及6.85。

人行今開展1030億元7天期逆回購操作，利率仍持穩在1.90%，單日淨投放1030億元。

責任編輯：陳建錫