內地打工仔「35歲魔咒」 年齡歧視加劇失業、不婚問題

「35歲求職嫌老，60歲退休嫌早。」這個網絡熱傳的句子反映了內地中年人面臨的尷尬局面，即用人單位只招聘35歲以下人群，且隨著政府考慮提高退休年齡，上了年紀的人或需繼續工作。內地就業市場疲軟，「35歲就業魔咒」讓很多超過30歲的壯年勞動力陷入困境。

《紐約時報》報導，現年38歲的梁先生在過去三年的大部分時間裏，一直處於失業狀態。他認為，除了受到新冠疫情和經濟低迷的影響，年齡才是失業的主因。他展示當地省政府的招聘空缺：所有職位的年齡要求都在18歲到35歲之間。

另外，從事營銷工作的32歲張女士去年9月被解僱後，向300多家公司投遞簡歷，但只有不到10次面試，最終被一家小公司錄用。她說，以前會有升職、加薪、追求更好生活的期待，「現在已經沒有了，只要能生存、能生活。」

學者：5年後或積壓5,000萬失業大軍

國統局數據顯示，內地5月城鎮調查失業率錄5.2%。但據阿里巴巴、騰訊和百度發布的財務報告，三家網絡巨頭今年前三個月僱用的員工比它們在疫情期間招聘人數最高時少了約9%。內地一些最大的房地產開發商更是在2022年裁員30%、50%，甚至70%。

報導指，內地就業市場疲軟，年齡歧視普遍存在，對於30多歲、正在就事業、婚姻和生育等大問題做決定勞動者來說，是一種雙重打擊。國家衛健委官員此前表示，就業競爭壓力更大是中國年輕人推遲婚姻的原因之一。2022年全國結婚登記人數按年下降10.5%，創1986年以來有記錄新低。

內地5月青年失業率20.8%創新高 國統局：逾600萬人待業

去年全國結婚登記僅683.3萬對 創近37年新低

梁先生直言，35歲像是人生的「懸崖」。他目前還沒有結婚，三個年齡與他相仿的堂表兄弟也沒結婚。他說，只有那些有穩定工作的人，比如在政府機關上班和當老師的人，才有能力組建家庭。

張女士也指出，她和丈夫都覺得無力養育孩子，「如果孩子的出生，是為了繼承自己勞碌恐慌貧困，那麼，不生也是一種善良。」

清華大學經濟學家王明遠此前表示，未來幾年將是改革開放以來就業形勢最嚴峻的時刻，如果不解決就業問題，到2028年，社會可能積壓5000萬左右18歲到40歲的失業人員，將引發一系列深層危機。

責任編輯：陳俊賢