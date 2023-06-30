官媒：新一輪穩樓市政策醞釀出台 一二線城市或鬆綁限售限購

內地房地產市場回暖態勢未能延續，官媒《中國證券報》引述專家稱，為保持房地產市場恢復勢頭，更多增量政策舉措或醞釀出台。需求端政策方面，或繼續把降低購房門檻和購房成本放在首位，核心一二線城市政策有望合理優化。

報道指，在積壓需求釋放及前期政策效果顯現等因素推動下，今年一季度房地產市場活躍度上升，但進入二季度，回暖態勢未能延續。國家統計局數據顯示，今年1至5月全國商品房銷售面積按年下降0.9%，跌幅較1至4月擴大0.5個百分點；商品房銷售額按年增長8.4%，漲幅較1至4月收窄0.4個百分點。

6月以來，不少城市加大穩樓市政策力度，重點一二線城市逐步加入放鬆限貸或限售行列。其中廣州印發《通知》明確，生育二孩及以上的家庭（至少一個子女未成年）使用住房公積金貸款購買首套自住住房的，住房公積金貸款最高額度上浮30%。

據中指研究院統計，今年以來，地方出台的房地產調控政策已超300次，其中濟南、長沙、廈門等近20個城市放鬆限購政策。市場近期對穩樓市增量舉措出台的預期升溫。

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克而瑞研究中心副總經理楊科偉預計，因城施策仍將是房地產調控主基調。在地方因城施策方面，限售限購政策鬆綁或由弱二線和三四線城市，轉向核心一二線城市。一方面，相比調控基本「應放盡放」的三四線城市，核心城市政策工具更充足，鬆綁的餘量更足；另一方面，核心一二線城市市場復甦動能在轉弱，且內部也存在分化行情，有進一步優化調控的必要。

諸葛數據研究中心首席分析師王小嬙稱，當前重點城市二套房首付比例及貸款利率仍處於較高水平，如北京、上海、深圳購買二套房首付比例為七成，二套房貸款利率為同期首套住房個人貸款利率的1.1倍，存在調整空間。

責任編輯：易燕丹

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