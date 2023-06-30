  • 29°C
香港時間 : 2023630日 (週五) 13:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

官媒：新一輪穩樓市政策醞釀出台 一二線城市或鬆綁限售限購

經濟脈搏 11:38 2023/06/30

分享：

分享：

內地房地產市場回暖態勢未能延續，官媒《中國證券報》引述專家稱，為保持房地產市場恢復勢頭，更多增量政策舉措或醞釀出台。需求端政策方面，或繼續把降低購房門檻和購房成本放在首位，核心一二線城市政策有望合理優化。

報道指，在積壓需求釋放及前期政策效果顯現等因素推動下，今年一季度房地產市場活躍度上升，但進入二季度，回暖態勢未能延續。國家統計局數據顯示，今年1至5月全國商品房銷售面積按年下降0.9%，跌幅較1至4月擴大0.5個百分點；商品房銷售額按年增長8.4%，漲幅較1至4月收窄0.4個百分點。

6月以來，不少城市加大穩樓市政策力度，重點一二線城市逐步加入放鬆限貸或限售行列。其中廣州印發《通知》明確，生育二孩及以上的家庭（至少一個子女未成年）使用住房公積金貸款購買首套自住住房的，住房公積金貸款最高額度上浮30%。

據中指研究院統計，今年以來，地方出台的房地產調控政策已超300次，其中濟南、長沙、廈門等近20個城市放鬆限購政策。市場近期對穩樓市增量舉措出台的預期升溫。

內地樓市限購有望再鬆動？近20城已調整

內地5月百城新房價格按月止漲轉跌 料6月穩樓市政策加快出台

克而瑞研究中心副總經理楊科偉預計，因城施策仍將是房地產調控主基調。在地方因城施策方面，限售限購政策鬆綁或由弱二線和三四線城市，轉向核心一二線城市。一方面，相比調控基本「應放盡放」的三四線城市，核心城市政策工具更充足，鬆綁的餘量更足；另一方面，核心一二線城市市場復甦動能在轉弱，且內部也存在分化行情，有進一步優化調控的必要。

諸葛數據研究中心首席分析師王小嬙稱，當前重點城市二套房首付比例及貸款利率仍處於較高水平，如北京、上海、深圳購買二套房首付比例為七成，二套房貸款利率為同期首套住房個人貸款利率的1.1倍，存在調整空間。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

內地5月百城新房價格按月止漲轉跌 料6月穩樓市政策加快出台
2023/06/01
內地5月百城新房價格按月止漲轉跌 料6月穩樓市政策加快出台
樓市降溫蔓延一線城市 北京深圳5月二手樓成交按月跌一成
2023/06/01
樓市降溫蔓延一線城市 北京深圳5月二手樓成交按月跌一成
中國據報正制定一攬子措施撐樓市 包括降大城市首期
2023/06/02
中國據報正制定一攬子措施撐樓市 包括降大城市首期
內地樓市限購有望再鬆動？近20城已調整
2023/06/28
內地樓市限購有望再鬆動？近20城已調整

你可能感興趣

內地5月百城新房價格按月止漲轉跌 料6月穩樓市政策加快出台
11:32 2023/06/01
內地5月百城新房價格按月止漲轉跌 料6月穩樓市政策加快出台
樓市降溫蔓延一線城市 北京深圳5月二手樓成交按月跌一成
15:42 2023/06/01
樓市降溫蔓延一線城市 北京深圳5月二手樓成交按月跌一成
中國據報正制定一攬子措施撐樓市 包括降大城市首期
17:59 2023/06/02
中國據報正制定一攬子措施撐樓市 包括降大城市首期
內地物業 經濟數據表現 銷售 地產 國家統計局 中國

上一篇文章

中指院：下半年樓市復甦仍有波折 全年銷售料持平去年

下一篇文章

6月官方製造業PMI微升至49符預期 非製造業略遜預期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

人民幣匯率續走低 外貿從業者：像撿到錢一樣 但訂單少了
人民幣匯率續走低 外貿從業者：像撿到錢一樣 但訂單少了
內地百城新樓庫存按月五連降 近七成去化仍需時
內地百城新樓庫存按月五連降 近七成去化仍需時
中間價偏強+大行再拋美元 在岸人幣收升32點
中間價偏強+大行再拋美元 在岸人幣收升32點
英偉達CFO：若擴大對華AI芯片限制 美企將永失商機
英偉達CFO：若擴大對華AI芯片限制 美企將永失商機
官媒：居民信心待提升 需完善政策促消費
官媒：居民信心待提升 需完善政策促消費
人民幣在岸、離岸價跌穿7.23
人民幣在岸、離岸價跌穿7.23
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款