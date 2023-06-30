中指院：下半年樓市復甦仍有波折 全年銷售料持平去年

中指院預測下半年內地樓市的走勢，估計整體復甦仍有波折，全年銷售面積料持平去年，並認為托底政策需要更大力度，核心城市的政策有望局部優化，而市場預期、居民收入仍是關鍵。該院又預料一線城市的市場尤其京滬將維持活躍，普通二線及三四線城市的恢復時間仍然漫長。

該院發表報告指，當前多數城市限制性政策已取消，下半年需要更大力度的托底政策才能遏制住市場下行趨勢。當前主要宏觀經濟指標有所轉弱，穩地產的重要性更加突出，下半年核心一二線城市存在一區一策優化可能；企業端有望繼續落實資金支持政策；「保交樓」資金和配套政策亦存在進一步發力空間。

當前買家置業情緒仍受多因素影響，包括居民收入預期偏弱、樓價下跌預期較強、對期房爛尾的擔心等依然是關鍵，這些因素能否好轉，以及政策托底力度的大小直接影響下半年市場走勢。中性預期下，下半年市場恢復仍有波折，銷售面積在低基數下或實現小幅增長，全年銷售面積與去年基本持平。

該院同時作出樂觀和悲觀兩種情況的預測，前者貨幣政策逆週期調節力度持續加強，宏觀經濟向好帶動下，居民收入預期好轉，帶動商品房銷售面積企穩復甦，全年銷售小幅增長；後者經濟下行壓力較大，產調控政策優化不及預期，房企資金壓力不減，商品房銷售面積同比下降，全年銷售不及去年。

另外，該院預測了各線城市的市場走勢，估計一線城市成交保持高位，京滬市場較活躍，廣深恢復較慢；核心二線繼續放鬆調控，市場活躍度有望保持，普通二線及三四線城市恢復需更長時間；人口支撐度較強、產業具備活力的城市，如部分中西部省會及東部核心城市群內部優勢三四線城市，市場有望逐漸企穩。

責任編輯：陳建錫