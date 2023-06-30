  • 31°C
香港時間 : 2023630日 (週五) 14:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中方籲為解決烏克蘭危機積累條件 停止提供武器

國情動向 13:44 2023/06/30

分享：

分享：

中國常駐聯合國副代表耿爽週四（29日）呼籲有關方面積極回應國際社會呼聲，為烏克蘭危機的最終解決逐步積累和創造條件。

耿爽當天在聯合國安理會審議向烏克蘭提供武器問題時表示，當前形勢下，世界更需要的是停火止戰而不是武器投放，是對話談判而不是戰事升級，是勸和促談而不是陣營對抗。最近一段時間，提出和平倡議的國家越來越多，勸和促談的聲音越來越強。中方期待有關方面積極回應國際社會的理性呼聲，保持冷靜克制，避免加劇緊張，加強接觸，凝聚共識，為危機的最終解決逐步積累和創造條件。

耿爽說，烏克蘭危機爆發以來，大量武器裝備持續流入戰場，品種和數量持續增加，致命性和殺傷性不斷提升，外溢影響和擴散風險與日俱增。與此同時，衝突地區平民傷亡不斷增加，民用設施損毀日趨嚴重，「黑天鵝」、「灰犀牛」事件接連發生，戰爭的殘酷性、嚴峻性、危險性和不可預測性日益上升，令人深感憂慮。

耿爽表示，中方在烏克蘭問題上始終主張各國主權、領土完整都應該得到維護，聯合國憲章宗旨和原則都應該得到遵守，各方合理安全關切都應該得到尊重，一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持。中方一直同有關各方就烏克蘭危機保持接觸溝通，積極勸和促談。中方願同世界上愛好和平、堅持正義的國家一道，繼續為推動烏克蘭問題政治解決發揮積極和建設性作用。

責任編輯：陳俊賢

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 戰爭 聯合國 中國

下一篇文章

謝鋒促工商界做中美關係的「負責任利益攸關方」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

習近平下周二視像出席上合組織會議 並發表重要講話
習近平下周二視像出席上合組織會議 並發表重要講話
美國荷蘭擬各自發布新規 對中國芯片業再出重錘
美國荷蘭擬各自發布新規 對中國芯片業再出重錘
拜登稱習近平「獨裁者」 布林肯表示認同
拜登稱習近平「獨裁者」 布林肯表示認同
美官員：中國間諜氣球似乎未將數據傳回北京
美官員：中國間諜氣球似乎未將數據傳回北京
習近平著作及黨政書籍 囊括5、6月全國圖書銷量前五
習近平著作及黨政書籍 囊括5、6月全國圖書銷量前五
美國防部：被擊落中國氣球 沒有收集美國情報
美國防部：被擊落中國氣球 沒有收集美國情報
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款