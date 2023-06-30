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每名新生兒補貼5萬 攜程豪擲10億鼓勵員工生育

社會熱點 15:11 2023/06/30

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在線旅遊平台攜程集團推出針對全球員工的生育補貼政策，合資格員工每新生育一個孩子，將獲5萬元（人民幣，下同）現金補貼。

攜程宣布，自今年7月1日起，入職滿3年的全球員工，不論性別，每新生育一個孩子，將獲得每年一萬元的現金補貼，發放至孩子滿5周歲後終止。經初步測算，攜程計劃未來投入10億元生育補貼，用於激勵員工生育。

「很驚喜，全家都對即將到來的孩子充滿期待並且做好了準備，沒想到公司也直接給到了5萬元的『大紅包』。」攜程機票服務部的員工胡俊已經在攜程工作5年，妻子即將於7月初臨產，他將是第一批領取到攜程生育補貼的員工之一。

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據了解，自2015年12月起，攜程集團同時發布了孕期交通費、生育禮金和生育醫療補貼等福利，並在此後陸續增加孕婦躺椅、輔助生育以及母嬰室等10餘項福利。在此次生育補貼政策出台前，攜程年均在生育福利上的投入近800萬元。

據統計，2022年對比2015年，攜程員工年新生兒家庭佔比增長147%，其中二胎佔比增長329%。

攜程集團董事局主席梁建章表示，他一直建議政府給有孩子尤其是多孩的家庭發錢，從而降低家庭的生育成本，幫助更多年輕人完成生育多個孩子的願望。企業也可以在自身能力範圍內發揮作用，為社會凝聚共識構建一個良好的生育氛圍。

責任編輯：易燕丹

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