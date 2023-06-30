荷蘭宣布限制芯片設備出口新規 9月生效

荷蘭政府周五（30日）宣布限制部分先進半導體製造設備出口，9月1日生效。該規定被認為旨在阻止艾司摩爾（ASML）的先進光刻機出口到中國。

荷蘭貿易部制定的新措施要求生產先進芯片製造設備的公司在出口前申請許可證，當局同時發佈技術文件，指明涉及哪些設備。貿易部長施賴內馬赫（Liesje Schreinemacher）表示，荷方的舉措是為了維護國家安全，令人高興的是，有關公司現在知道自己的立場了，他們能夠及時適應新措施。

ASML隨後發表聲明指，根據新措施，深紫外光（DUV）光刻機的出口將需向荷蘭政府申請許可，由後者決定是否授予或拒絕出口，受限的產品包括Twinscan NXT:2000i及後繼型號。ASML將繼續出口法規，包括荷蘭、歐盟和美國的法例。聲明又提到，極紫外光（EUV）光刻機已限制出口，其他產品尚未受限。

路透社同日稍早引述消息，美國亦正制定新的出口管制措施，可能7月下旬公布，預計向6家中國芯片企業設限，美企向這些公司提供設備時亦需先獲得許可，且申請可能被拒絕，當中包括中國最大芯片製造商中芯國際（SMIC）。美國規定將適用於全球，ASML也包含在內，因該公司系統使用美國零件。

ASML在全球EUV和DUV光刻機生產上具壟斷地位，此前有分析指，一旦受限，中國45納米（nm）以下製程、DRAM、NAND Flash生產都將受到衝擊。

在北京，外交部發言人毛寧表示，中方將密切關注有關動向，堅決維護自身的合法權益。中方一貫反對美方泛化國家安全概念，濫用出口管制，以各種借口拉攏、脅迫其他國家對華搞科技封鎖，以行政手段干預企業之間的正常經貿往來，嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序，衝擊全球產供鏈的穩定，不符合任何一方的利益。

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責任編輯：易燕丹

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