  • 30°C
香港時間 : 2023630日 (週五) 22:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

人行：綜合施策穩預期 堅決防範匯率大起大落風險

經濟脈搏 21:09 2023/06/30

分享：

分享：

人行貨幣政策委員會周三（28日）召開第二季度例會，強調綜合施策、穩定預期，堅決防範匯率大起大落風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

會議指出，當前外部環境更趨複雜嚴峻，國際經濟貿易投資放緩，通脹仍處高位，發達國家央行政策緊縮效應持續顯現，國際金融市場波動加劇。國內經濟運行整體回升向好，市場需求穩步恢復，生產供給持續增加，但內生動力還不強，需求驅動仍不足。要克服困難、乘勢而上，加大宏觀政策調控力度，精準有力實施穩健的貨幣政策，搞好跨周期調節，更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，全力做好穩增長、穩就業、穩物價工作，切實支持擴大內需，改善消費環境，促進經濟良性循環，為實體經濟提供更有力支持。

會議還指，進一步疏通貨幣政策傳導機制，保持流動性合理充裕；繼續發揮好已投放的政策性開發性金融工具資金作用，增強政府投資和政策激勵的引導作用，有效帶動激發民間投資；完善市場化利率形成和傳導機制，推動企業融資和居民信貸成本穩中有降。

人民幣匯率方面，深化匯率市場化改革，引導企業和金融機構堅持「風險中性」理念，綜合施策、穩定預期，堅決防範匯率大起大落風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

房地產方面，會議指，因城施策支持剛性和改善性住房需求，紮實做好保交樓、保民生、保穩定各項工作，促進房地產市場平穩健康發展，加快完善住房租賃金融政策體系，推動建立房地產業發展新模式。引導平台企業金融業務規範健康發展，提昇平台企業金融活動常態化監管水平。推進金融高水平雙向開放，提高開放條件下經濟金融管理能力和防控風險能力。

人行傳調研外資銀行美元存款實際利率

人幣中間價續大幅偏強 在岸價收跌197點 離岸價失7.28

責任編輯：袁瑋婧


 

開啟hket App，閱讀全文
財政政策 外滙 就業 貨幣政策 中國人民銀行 人民幣 金融 貿易 金融機構

下一篇文章

人行傳調研外資銀行美元存款實際利率
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

人幣中間價續大幅偏強 在岸價收跌197點 離岸價失7.28
人幣中間價續大幅偏強 在岸價收跌197點 離岸價失7.28
官媒：居民信心待提升 需完善政策促消費
官媒：居民信心待提升 需完善政策促消費
6月官方製造業PMI微升至49符預期 非製造業略遜預期
6月官方製造業PMI微升至49符預期 非製造業略遜預期
人民幣在岸、離岸價跌穿7.23
人民幣在岸、離岸價跌穿7.23
人民幣匯率續走低 外貿從業者：像撿到錢一樣 但訂單少了
人民幣匯率續走低 外貿從業者：像撿到錢一樣 但訂單少了
內地百城新樓庫存按月五連降 近七成去化仍需時
內地百城新樓庫存按月五連降 近七成去化仍需時
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款