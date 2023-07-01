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法國騷亂 | 馬賽載中國人大巴據報被砸 使館發安全提醒

社會熱點 11:31 2023/07/01

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法國交通警槍殺17歲黑人少年，全國騷亂持續多日不息。馬賽據報有一輛載有40多名中國公民大巴，在騷亂中受到破壞，車上有人受傷，並稱法國警察半個小時也未有來到處理事件。中國駐法國大使館提醒，在法中國公民應避免前往示威及暴力衝突區域、加強個人、車輛、住所和商鋪安全防範。

網上流傳大巴上中國人拍攝片段，可見當時是晚上，車頭擋風玻璃碎裂，車門也受到破壞。

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拍攝者說：「（我們）在馬賽遇襲了，十幾個蒙面人，打砸了我們的車，但是法國警察半個小時還未到，也有人受傷。黑衣人還試圖上來把我們拉下去。車上有41個中國公民。」

片段並未顯示大巴遇襲過程，相信是事後不久拍攝。片段結束時，大巴正緩緩駛離一條兩旁架起工程圍欄的狹窄道路。暫時未知傷者情況。

中國駐法國大使館30日（周五）指出，近日法國警察開槍打死一名當地少年，引發全國規模性遊行示威，多地出現暴力衝突以及針對公共設施、個人財產等蓄意破壞行為，巴黎大區等部分地區公共交通亦受到重要影響，有關事態還在持續發酵。

中國駐法國使領館提醒，旅法中國公民密切關注法國社會安全形勢，避免前往遊行示威及暴力衝突區域，並採取切實措施加強個人、車輛、住所和商鋪安全防範，臨時來法人員尤其要提高警惕，謹慎出行。如遇緊急情況，請及時報警並聯絡中國駐法國使領館尋求協助。

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責任編輯：連兆鋒

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