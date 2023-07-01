聯合國教科文組織接納美國第二度重返 中國投反對票

聯合國教科文組織30日（周五）舉行會員大會特別會議，通過決議，允許美國於7月31日重返教科文組織，並可在今年年底第42屆大會上擁有投票和入選執行局的權利。中國就該項決議投反對票。

美國至今已先後兩次退出聯合國教科文組織，分別是1984年列根及2017年特朗普任內。奧巴馬執政時，美國亦因教科文組織接納巴勒斯坦成為會員，而停止向組織撥款。

今次接納美國重返組織決議以132對10票通過，投反對票國家包括中國、朝鮮、印尼、伊朗、敘利亞、巴勒斯坦、俄羅斯、白俄羅斯、厄立特里亞、尼加拉瓜。

中國常駐聯合國教科文組織大使銜代表楊進強調，美國未按時繳納會費並非不可控的原因，而是執行了其國內的法律規定。會員國加入教科文組織的目的是加強合作，為和平做出貢獻，加入教科文組織的目的不是為了對抗，不是為抵制和對抗一個國家的影響力。

楊進指出，中方認為國家不分大小、強弱，在教科文組織享有同等的權利。同時必須履行相應的義務。正如中方在前不久發表的聲明中所呼籲的，希望各方踐行教科文組織宗旨、使命，尊重並維護教科文組織組織法，切實履行應有的義務，按期、足額繳納會費，同時應堅持真正的多邊主義，尊重各國主權和社會制度，尊重和維護社會多樣性，不搞意識形態對立，致力於促進會員國之間相互理解與合作，共同協商本組織戰略與計劃，攜手應對全球挑戰，構建人類命運共同體。

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責任編輯：連兆鋒