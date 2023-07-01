中俄與玻利維亞合作開採鋰礦 玻總統曾稱不想被美國瞄準

玻利維亞政府宣佈，玻利維亞國家鋰業公司（YLB）和中國中信國安集團、俄羅斯鈾壹集團（Uranium One）簽署協議，合作開採、提煉、加工和銷售當地鋰礦，總投資額超過14億美元。。

根據協議，中信國安和鈾壹集團會分別投資8.57億及5.78億美元，在玻利維亞西南部有「天空之鏡」之稱的烏尤尼鹽沼（Uyuni Salt Flat）以北，以及其附近的大帕斯托斯鹽湖（Pastos Grandes Lake），開設兩家鋰提取工廠，料未來數月動工，最快2025年投產，合計每年生產5萬噸碳酸鋰。

玻利維亞鋰儲量料達2100萬噸，全球最多，但鑑於政治和技術等因素，玻利維亞目前幾乎沒有商業化的鋰礦開發和產能。

玻利維亞總統阿爾塞（Luis Arce）表示，玻利維亞始終堅定致力於推進鋰工業化進程，感謝中俄企業積極參與。「世界對鋰的需求正在突飛猛進，玻利維亞不想落後。」

玻利維亞等拉美各國近年與美國關係轉差，紛紛響應墨西哥總統洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador）拉美聯合打造自家經濟圈的號召。

阿爾塞今年3月提出，玻利維亞、阿根廷、智利三個鋰礦大國可參考石油輸出國組織模式，組成「鋰的OPEC」。他又對美國嘗試干預拉美鋰業表達不滿，稱「我們不想我們的鋰被南方司令部瞄準，或成為外國騷擾和破壞我們民選政府穩定的原因。」

除了中信國安，寧德時代和洛陽鉬業亦合夥於今年1月，與玻利維亞簽署在玻興建兩家鋰提取工廠的協議，成為玻利維亞鹽湖鋰資源開發戰略首個合作夥伴。

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責任編輯：連兆鋒