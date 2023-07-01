印度會否超越中國？修昔底德陷阱作者提這4點

印度人口推算在今年4月已超過中國，並且正受美國與西方積極拉攏，印度崛起、經濟料將超越德國日本成為世界第三，基本上已成為共識，但印度能否趕上以至超越中國，仍然是個受到爭論的話題。哈佛大學學者、《注定一戰——中美能避免修昔底德陷阱》作者艾利森（Graham Allison）給出了自己的看法。

艾利森近日在《外交政策》（Foreign Policy）雜誌撰文，提及印度出生率幾是中國兩倍，經濟增長也超過了中國，驟眼看似乎很有希望。但他指出，印度有4項事實難以忽視。

第一，外界早在90年代已看好印度會騰飛，但都判斷錯誤。CNN知名印裔評論員Fareed Zakaria最近亦稱，他發現自己又一次經歷類似亢奮，然而上一次是2006年，當時印度政府稱經濟很快會超越中國，但這些都沒有成真。

第二，印度過去兩年的確增長非凡，但經濟規模仍然遠低於中國。21世紀初，中國制造業、出口和GDP約為印度兩到三倍，而現在是印度五倍。

第三，印度科技發展一直落後。中國畢業的STEM學生接近兩倍於印度；中國2% GDP用於研發，而印度只有0.7%；按稅收計，全球最大20家科企中國佔4家，沒有一家總部在印度；中國建了全球一半以上的5G設施；TikTok等中國App是當前全球主流，印度並無可比產品；人工智能方面，中國是美國唯一全球競爭對手。

第四，勞動力質素比人口數量更重要。中國生產效率高於印度，也消除了絕對貧窮。印度的貧困和營養不良程度仍然較高，10%人仍然活在世界銀行定義的的極端貧困線以下。

艾利森承認，雖然未來不一定與過去發展規律一致，但他引述五角大樓一句標話：「希望並不是計劃」（Hope is not a plan）。

他又提及，新加坡國父李光耀雖然亦希望幫助印度，以制衡中國，但李光耀和自己談論相關問題時，坦言「不要把印度與中國相提並論。」艾利森說，自己相信李光耀這一次印度也不會有太大期望。

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責任編輯：連兆鋒