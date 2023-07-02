韓正：有影響力大國應按當事國需要和願望勸和促談

國家副主席韓正在北京出席第十一屆世界和平論壇開幕式並致辭，他表示中國堅持獨立自主和相互尊重，有影響力的大國應應按當事國需要和願望勸和促談。

韓正表示，當前全球安全秩序面臨諸多挑戰，大國之間的競爭和衝突加劇，逆全球化趨勢尚未得到抑制，國際地區安全熱點此起彼伏。

他指出，面對國際形勢深刻變化，國家主席習近平提出全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議等一系列重大倡議，不斷豐富構建人類命運共同體理念的內涵和實踐路徑，為解決人類面臨的共同問題貢獻了中國智慧、中國方案，為世界和平發展注入強勁正能量。中國願同各國一道，共同維護世界和平安全，為促進世界和平和發展不斷作出新的更大的貢獻。

韓正又提出四點建議，包括通過對話協商解決衝突。國際社會特別是有影響力的大國應旗幟鮮明地根據當事國需要和願望勸和促談、斡旋調停，以對話建互信、以對話解紛爭、以對話促安全。

同時要堅持獨立自主相互尊重，支持一切獨立自主探索民主發展道路的努力；堅定維護踐行多邊主義，堅持按照事情本身的是非曲直決定立場和政策，推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展；推動包容普惠互利共贏，促進國際發展合作。

韓正強調，中國式現代化是走和平發展道路的現代化。中國堅定不移地做世界和平的倡導者、建設者和維護者，願同世界上所有愛好和平、致力發展的國家攜手同行、和衷共濟，走出一條邁向持久和平和普遍安全的康莊大道，讓和平的薪火代代相傳。

責任編輯：易燕丹

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