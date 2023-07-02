美CIA局長稱與中國脫鉤愚蠢 應嘗試實現供應鏈多元化

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）表示，美中經濟高度互相依賴，對美國來説，試圖與中國脫鉤是愚蠢的做法，應嘗試實現供應鏈多元化。

伯恩斯在英國牛津郡一項活動發表演講時，就對華關係作出表態。他説，中國是目前唯一一個既有意重塑國際秩序，又不斷增強經濟、外交、軍事和技術實力的國家。在關鍵礦材及科技上，與中國這樣的經濟體脫鈎實在很愚蠢。美國應該通過確保具韌性的供應鏈、保護自身技術優勢和投資工業產能，明智地實現「去風險」和多元化。

美西方近來頻繁炒作對華「去風險」論，中方已就此表示，「去風險」仍是「脫鉤斷鏈」，本質上是「去中國化」，最終是去機遇、去合作、去穩定、去發展，不僅解決不了美國自身的問題，還會反噬自身。

另外，曾任美國駐俄大使的伯恩斯談及俄羅斯瓦格納僱傭兵叛變。他認為，事件反映俄烏戰事對對俄羅斯社會和政權產生腐蝕作用，強調這次武裝叛變是俄羅斯內部事務，美國並無參與。他又相信俄羅斯國內對戰事的不滿情緒，會繼續侵蝕俄羅斯領導層，並為中情局招攬間諜帶來千載難逢的機會。

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責任編輯：易燕丹

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