法國騷亂 | 使館發安全提示 旅行社籲遊客退團或改期

法國多地持續發生騷亂，外交部領事保護中心和中國駐法國使領館再次提醒在法中國公民，密切關注社會安全形勢，遠離遊行示威及暴力衝突區域。有旅行社表示，正與客戶溝通，建議遊客退團或改期。

外交部領事司在微信公眾號表示，一個中國旅遊團在馬賽旅行期間，旅遊巴車窗被砸導致多人受輕傷。駐馬賽總領館第一時間啟動應急機制，協助旅行團報警和緊急處理，對受傷人員進行治療安撫。

當局亦立即向法方提出交涉，要求確保中國公民人身和財產安全，並聯絡當地僑團和旅遊從業人員，提醒注意安全、加強防範。目前旅行團遊客已離法啟程回國。

法國騷亂 | 中國旅遊巴馬賽被砸玻璃全碎 使館發安全提醒

內媒澎湃新聞報道，多家旅行社高度關注事件。某在線旅行平台表示，前往法國旅遊的遊客退團、改期的比較多，旅行社也在和客戶溝通暫時不建議前往法國。「涉及法國的基本都退了，沒退的我們也會主動溝通建議游客退團或改期。還是安全第一位。」

春秋旅遊副總經理周衛紅表示，該社目前的法國團隊在正常進行中，旅行社已提醒領隊要時刻關注安全，包括地接公司和車隊等。眾信旅遊相關負責人也稱，有遊客取消後面的法國行程改去其他國家。該社已全面啟動相關應急預案，實時監測境外安全情況，避開危險區域，全面保證遊客安全。

責任編輯：易燕丹

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