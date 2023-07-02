內地多家大行下調美元存款利率

近期，繼商業銀行接連調降人民幣存款利率後，中國銀行等境內主要銀行下調了美元存款利率。

據內媒第一財經報道，這是銀行綜合考慮自身經營策略、市場供求變化等因素後作出的主動調整，有利於緩解境內美元存貸款利率「倒掛」等問題。此外，儲戶參與美元存款還面臨着匯兌風險，匯率波動或抵消由於存款息差帶來的收益。

中國人民銀行黨委書記潘功勝在第十四屆陸家嘴論壇上表示，美元指數在4月中旬後開始走強。同時，疊加國內經濟恢復基礎尚不穩固，人民幣匯率出現了一些波動，但外匯市場運行總體平穩，人民幣匯率預期和中國跨境資金流動保持相對穩定。向前看，中國經濟運行總體保持穩中上行的態勢，而一些市場機構則預測美國經濟可能面臨溫和衰退。

緩解境內美元存貸款利率「倒掛」

中信證券首席經濟學家明明指出，受到美聯儲不斷加息影響，美元存款利率隨之走高。具體來看，美國經濟相對具有韌性、通脹黏性略超預期以及美聯儲官員偏鷹派發言導致市場降息預期回調，盡管美聯儲6月議息會議維持利率水平不變，但點陣圖顯示加息終點水平（中位數預測水平）提升至5.5%~5.75%，這表明美聯儲官員認為年內還有2次25BP（基點）的加息，市場對於美聯儲後續貨幣政策的變化仍在博弈中。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬表示，在當前美聯儲持續加息預期有所降溫的情況下，主要銀行適當下調境內美元存款利率，有利於維護境內美元存款市場競爭秩序，理順境內美元利率定價機制，緩解境內美元存貸款利率「倒掛」等問題。

商業銀行境內美元存貸款利率的倒掛，也讓商業銀行客觀上增加了下調美元存款利率的動力。

6月以來，商業銀行開啟新一輪「降息潮」。溫彬稱，客觀上，境內美元存款利率的適當降低，也與人民幣存款利率下降具有一定的協同性，有利於降低境內企業居民的美元存款需求，對於保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定具有積極意義。

報道指，美國金融市場利率水漲船高，帶動全球各類美元存款產品相關利率持續攀升。但隨着美聯儲加息周期接近尾聲，美元走強較難持續，外溢影響有望減弱。持有外匯存款除了要考慮利率變動，還要考慮匯率走勢。

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責任編輯：袁瑋婧