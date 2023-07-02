寧吉喆：全年經濟增速料「前低後高再穩」5%GDP目標可實現

第十四屆全國政協常委、經濟委員會副主任寧吉喆今日（2日）表示，全年經濟增速預計「前低後高再穩」，5%左右的經濟增長預期目標可以實現。

寧吉喆在第十屆中國中小企業投融資交易會暨2023「小企業 大夢想」高峰論壇開幕式上並表示，應當看到，今年經濟運行實現質的有效提升和量的合理增長還需要付出較大努力，尤其是應當充分發揮企業作為市場生產經營主體，特別是廣大中小企業的重要作用。

寧強調，推動經濟運行持續好轉，需要更好地發揮中小企業作用。穩增長、穩投資、專精特新發展、數碼化轉型以及ESG投資等方面都需要發揮中小企業作用。但需要看到，大中小企業的恢復還不平衡，「中小企業的PMI仍處於榮枯線下。因此，穩增長必須穩住中小企業。」

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寧吉喆進一步指出，中小企業是恢復經濟的重要力量，要鞏固接觸型、聚集型、流動性消費帶動相關服務業恢復的成果，積極擴大汽車、住房、綠色、信息等大宗消費和新型消費，帶動輕紡、家電工業儘快恢復，保持裝備工業快速增長和能源供應穩定增長的積極態勢，促進原材料工業反彈和房地產業的修復。

從投資方面看，數據顯示，1-5月份民間投資同比下降0.1%，房地產投資下降7.2%，「這種狀況必須扭轉。」寧吉喆強調，絕大多數民營企業都屬於中小企業，穩住投資也必須穩住中小企業的投資，要堅持「兩個毫不動搖」，落實政策措施，打造市場化、法治化、國際化的營商環境，為民營企業、中小企業擴大投資創造有力條件和氛圍。同時，民營企業和中小企業應當增強信心、提振精神，面向市場，投資於消費場景創新、投資於傳統產業改造、投資於新興產業發展，積極參與國家新基建和傳統基建項目投資，促進投資發揮穩增長、調結構的關鍵作用。

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責任編輯：袁瑋婧