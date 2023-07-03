美財長耶倫周四起訪華4天 料晤副總理何立峰

國家財政部公布，經中美雙方商定，美國財長耶倫將於周四至周日（7月6日至9日）訪華。

路透引述美國財政部高級官員指，耶倫訪華期間將與中國高級官員就廣泛問題舉行會談，是美國總統拜登為深化中美溝通、穩定兩國關係、在出現分歧時盡量降低犯錯風險所作出的努力之一。

一名政府官員透露，耶倫將與中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰會晤，強調華盛頓有決心加強自身競爭力，同時與盟友共同應對美國所謂的中國經濟脅迫以及不公平經濟行為。

另外，耶倫計劃告訴中國新的經濟團隊，華盛頓將繼續通過對中國採取有針對性的行動，捍衛人權和本國安全利益，但希望與北京方面合作，共同應對如氣候變化和許多國家面臨的債務困境等迫切挑戰。

美財政部官員表示，美方尋求與中國建立健康的經濟關係，以促進兩國的增長和創新，並非尋求兩國經濟脫鈎。全面停止貿易和投資將破壞兩國及全球經濟的穩定。

官員稱，預計此訪不會出現重大突破，但財政部官員仍希望與中國新的經濟團隊進行建設性對話，並建立長期溝通渠道，包括在副部長的層級。美國官員還將重申對中國最近禁止銷售美光存儲芯片，以及針對外國盡職審查和顧問公司採取行動等問題的擔憂。

責任編輯：易燕丹

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