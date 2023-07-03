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供需擴張速度放緩 內地6月財新製造業PMI降至50.5

經濟脈搏 10:12 2023/07/03

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6月財新中國製造業採購經理指數（PMI）錄50.5，較5月小幅下降0.4個百分點，連續兩個月位於擴張區間，但擴張速度放緩，顯示製造業生產經營活動修復減速，市場信心繼續回落。

這一走勢與官方製造業PMI並不一致。統計局公布的6月製造業PMI小幅上行至49，高於5月0.2個百分點，連續三個月低於榮枯線。

從分項數據看，製造業產需擴張速度不同程度放緩。6月製造業生產指數從5月的11個月來高點明顯下行，但仍維持在榮枯線以上；製造業新訂單指數也在擴張區間略有回落。外需方面，6月新出口訂單指數僅略高於臨界點，顯示海外新業務量變化不大。樣本企業反映，全球經濟狀況轉弱，導致出口不振。

此外，5月錄得2020年3月以來最低後，6月製造業就業指數在收縮區間略有反彈，仍明顯低於榮枯線。企業表示，由於銷售低於預期，重新調整產能，因此壓縮用工。三大類產品用工均有收縮，其中投資品類最為明顯。

當月製造業產出預期指數也在擴張區間繼續放緩，已降至2022年11月以來最低。調查顯示，17%的製造商預期未來一年將增產，理由是海內外經濟將會改善，支撐顧客需求上升，6%的企業預期減產，對市況相對疲弱表示憂慮。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，當前經濟恢復基礎不牢固，修復速度不及預期，經濟增長內生動力不足、需求偏弱、市場預期差仍是突出問題。6月財新中國製造業PMI所反映的就業水平下降、通縮壓力增加、樂觀預期淡化亦指向這一事實。未來一段時期，相關政策在宏觀層面應加強支持力度，微觀層面應提高效率，確保政策紅利直達市場主體，切實改善就業和市場預期。

責任編輯：易燕丹

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