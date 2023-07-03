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人民幣中間價升逾百點強於預期 傳遞監管維穩信號

經濟脈搏 10:29 2023/07/03

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人民幣兌美元中間價周一（3日）報7.2157，較上周五報7.2258，升101點子，明顯強於路透預測的7.2464逾300點。顯示監管層繼續強力過濾，意在向市場傳遞堅定的維穩信號。

在岸價早盤高開後短暫大幅上行逾450點，創近一周高，隨後回吐部分漲幅，截至10:46，報7.247。離岸價最新報7.2566。

今年上半年，在岸人民幣兌美元貶值近4.5%，上周人行貨幣政策委員會二季度例會提出，要綜合施策、穩定預期，堅決防範匯率大起大落風險。

中信證券固收團隊認為，關於匯率的表述刪去「彈性增強」，新提防範「大起大落」的表述，體現出人行對於穩定人民幣匯率的政策意圖。

招商證券發布研報認為，人民幣匯率已經處於貶值尾聲，下半年大概率重回升值通道。首先，8月中國出口將再度轉強。第二，美聯儲加息尾聲、歐央行則勢必繼續加息，這一反差下美元或將重新加速下行。第三，今年並非避險大年，今年底到明年初之前美元由避險需求帶來的上行動能減弱。波動加大很可能是國際化背景下的人民幣匯率新常態。

責任編輯：蒯宇澄

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