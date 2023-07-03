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盜全校學生信息建「顏值排行榜」 人大畢業生被刑拘

社會熱點 12:02 2023/07/03

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網傳中國人民大學一名碩士畢業生在校期間盜取全校學生照片等個人信息，分門別類製作成「顏值排行榜」。北京警方調查後通報，已將涉事嫌疑人刑事拘留。

有網民在微博發文稱，中國人民大學一名男生在修讀碩士研究生期間，利用專業技術盜取全校學生個人信息，包括照片、姓名、學號、籍貫、生日等，並搭建了給全校學生顏值打分的網站「RUC IR FACE」。

該畢業生曾在個人微博賬號上發布動態公開此事。網傳截圖顯示，該動態發布於2020年10月。被舉報後，其社交帳號上相關內容已經清空。

針對「中國人民大學部分學生信息被非法獲取」的情況，北京海澱警方接到報警後，立即開展調查。經查，嫌疑人馬某某（男，25歲，人大畢業生）涉嫌非法獲取該校部分學生個人信息等違法犯罪行為。目前，馬某某已被海澱公安分局依法刑事拘留，案件正在進一步調查中。

人民大學對事件表示高度重視，並積極配合警方等相關部門調查。學校強烈譴責侵犯個人隱私、危害信息安全的行為。

責任編輯：易燕丹

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